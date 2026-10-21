OPPO 推出 Find X10 全球版手机：电池相比国行版缩减 850mAh，缺少 16GB+1TB 版本

IT之家 10 月 21 日消息，OPPO 今日在海外市场推出 Find X10 全球版手机。新机采用 6.59 英寸 AMOLED 屏幕、双 2 亿影像和天玑 9600M 芯片。12GB+256GB 版本售价为 1,099 英镑（IT之家注：现汇率约合 9,819 元人民币）/1,299 欧元（现汇率约合 9,752 元人民币）。

据介绍，OPPO Find X10 全球版配备 6.59 英寸 LTPO AMOLED 屏幕，分辨率为 2768 × 1272 像素，边框宽度 0.99 毫米，支持 144Hz 高刷，HDR 峰值亮度可达 3600 尼特。

规格方面，该机搭载联发科天玑 9600M 芯片，采用台积电 3nm 工艺打造。搭配 12GB LPDDR5X 内存，最高可选 512GB UFS 4.1 存储。

影像方面，该机配备 2 亿像素 1/1.4 英寸三星 ISOCELL HPE 主摄，以及 2 亿像素 1/1.56 英寸 ISOCELL HP5 长焦，还有 5000 万像素 ISOCELL JN5 超广角，前摄同样是 50MP JN5。新机支持 Lumo 真彩影像，让色彩、肤色更加自然。主摄和长焦支持 4K 120FPS 或 8K 30FPS 录像。

此外，这款手机配备 7150mAh 硅碳负极电池，支持 80W 有线快充、50W 无线充电。参考IT之家此前报道，Find X10 国行版采用 8000mAh 电池，全球版与之相比缩减 850mAh，且缺少 16GB+1TB 高配版本。