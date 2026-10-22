Meta 2026 财年第三财季归母净利润 98.6 亿美元，同比增长 264%

IT之家 10 月 22 日消息，Meta 今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）及本财年前三财季（2026 年 1 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：646.01 亿美元，同比增长 26%
毛利润：512.32 亿美元，同比增长 21.88%
毛利率：79.3%，同比下降 2.73 个百分点
归母净利润：98.6 亿美元，同比增长 264%
经营现金流：327.86 亿美元
基本每股收益：3.86 美元
稀释每股收益：3.83 美元
营业总收入：1817.12 亿美元
毛利润：1472.95 亿美元，同比增长 26.76%
毛利率：80.78%，同比下降 1.30 个百分点
归母净利润：524.81 亿美元
经营现金流：968.73 亿美元
基本每股收益：20.64 美元
稀释每股收益：20.44 美元
2026 财年第三财季
2026 财年前三财季
AI 解读
本次 646.01 亿美元营收、98.6 亿美元净利润均大幅超市场预期，AI 投入效果逐步显现，核心广告业务增长强劲。
核心财报亮点
营收利润：2026 财年第三季度实现营收 646.01 亿美元，同比增长 26%；归母净利润 98.6 亿美元，同比增长 264%；稀释每股收益 3.83 美元，同比增长 265%。
核心业务：Family of Apps（Facebook、Instagram 等）营收达到 641.58 亿美元，运营利润 171.17 亿美元；Reality Labs（VR / AR 业务）营收 4.43 亿美元，运营亏损 41.29 亿美元，亏损同比收窄。
其他运营数据：Family 日活用户达到 36.4 亿人，同比增长 3%；广告曝光量同比增长 10%，单广告平均价格同比增长 14%；资本支出达到 349.1 亿美元，自由现金流为净流出 21.2 亿美元。
特殊事项：本季度计入了与美国州总检察长和解相关的 98.9 亿美元费用，扣除该费用后，运营利润将达到 228.8 亿美元，稀释 EPS 将达到 7.4 美元。
未来展望
预计第四季度营收区间为 730 亿美元 ~760 亿美元，当前汇率下预计外币对营收同比增长带来约 1% 的逆风影响。
2026 全年总费用预计区间为 1750 亿美元 ~1790 亿美元，资本支出预计区间为 1350 亿美元 ~1450 亿美元。
预计 2026 年 Reality Labs 亏损区间为 180 亿美元 ~190 亿美元，2027 年该业务亏损预计收窄至约 150 亿美元。
公司治理重大事项
董事会批准设立新的无表决权 C 类普通股，将于 2027 年 1 月生效，每持有 1 股 A 类或 B 类普通股将获得 1 股 C 类股票股息，发放后 A 股股价将类比 2 拆 1 进行除权，该举措目的是为了融资、员工股权激励、潜在收购，并保障扎克伯格对公司的持续控制权，维持创始人领导模式。
相关阅读：
风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。