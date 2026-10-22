Meta 2026 财年第三财季归母净利润 98.6 亿美元，同比增长 264%

董事会批准设立新的无表决权 C 类普通股，将于 2027 年 1 月生效，每持有 1 股 A 类或 B 类普通股将获得 1 股 C 类股票股息，发放后 A 股股价将类比 2 拆 1 进行除权，该举措目的是为了融资、员工股权激励、潜在收购，并保障扎克伯格对公司的持续控制权，维持创始人领导模式。