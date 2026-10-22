剑桥分析数据丑闻余波未平，Meta 被判向新墨西哥州赔付 250 亿美元

IT之家 10 月 22 日消息，剑桥分析公司数据丑闻的余波久久未消，并且持续让 Meta 付出巨额资金代价。

据《纽约时报》报道，一名法官于当地时间周三下令，要求这家社交媒体巨头支付其有史以来金额最高的一笔赔款：向新墨西哥州赔付 250 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,672.83 亿元人民币），原因是这家科技巨头在数据隐私相关做法上欺骗该州居民用户。

这笔高额赔款源于一场为期两周的庭审，新墨西哥州陪审团在庭审期间审议了该公司涉嫌的违法行为。陪审团认定，这家 Facebook 和 Instagram 的母公司一共违反了该州消费者保护法 4300 万次，每一次违规对应的罚金为 5,000 美元（现汇率约合 33,457 元人民币）。

《华尔街日报》报道，本案一部分争议围绕该公司对一款和剑桥分析数据泄露事件相关的第三方应用的处理方式展开，其余争议点还包括其数据隐私政策，以及该平台针对虚假信息开展的治理工作。

剑桥分析公司源自英国防务承包商 SLC 集团，该集团专门从事影响力运作以及其他政治相关业务。这家公司最受关注的经历是在 2016 年总统大选期间为特朗普竞选团队提供服务，同时还参与过多项颇具争议的项目。

新墨西哥州总检察长劳尔 · 托雷斯（Raúl Torrez）在案件裁决后的新闻发布会上向记者表示：“这笔钱，足够我们未来一百年持续出资修建学校。”

Meta 方面表示将对该判决提起上诉。

Meta 首席法务官 C.J.马奥尼（C.J. Mahoney）声明称：“这份判决，以及总检察长采取的这种执法方式，几乎让企业无法在新墨西哥州开展业务。本质上，这起诉讼试图通过对言论征税，强行制定一套管控网民线上发言的新规。我们有信心在上诉阶段取得胜利。与此同时，Meta 会继续打造安全自由的平台，连接数百万美国人，助力小企业发展，帮助本国维持竞争优势。”他补充道。