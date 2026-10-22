特斯拉：上季度北美 75% 的新车买家订阅了 FSD

IT之家 10 月 22 日消息，多年来，特斯拉一直主张其汽车最有价值的部分并非车辆本身，而是支撑自动驾驶功能的软件。如今特斯拉将其自动驾驶技术实力，归结为公司创下四年最高车辆订单积压量的首要原因。

这家车企表示，FSD 正是其品牌极具吸引力的核心秘诀。特斯拉称，近期大部分用户需求都来自 FSD，绝大多数新车买家在购车的同时，还会付费订阅这项功能。

特斯拉透露，上个季度在北美市场交付的新车中，75% 搭载了 FSD。这一比例高于第二季度的 55%。对于一项每月 99 美元（IT之家注：现汇率约合 662.2 元人民币）的附加服务来说，这样的渗透率相当惊人，毕竟整体消费者群体大多并不接受汽车订阅服务。

该数据表明，特斯拉的软件年度经常性收入对应的订阅用户数量在稳步增长。目前全车队的 FSD 订阅用户达到 174 万，同比增长 67%，该数字不含免费试用用户。

特斯拉人工智能软件副总裁阿肖克 · 埃卢斯瓦米（Ashok Elluswamy）表示：“我们交付的每一台车都附赠一个月的 FSD 订阅。即便有这一个月免费期，仍然有很多用户选择付费订阅。”

值得注意的是，这百万级用户统计里，也包含一次性买断 FSD 的用户。不过特斯拉同时披露，一次性买断用户与按月订阅用户的占比终于达到五五开。也就是说，全球有 87.5 万人每月向特斯拉支付 99 美元（现汇率约合 662.2 元人民币）使用 FSD（如果订阅人数不下降，对应的年收入约 10.4 亿美元（现汇率约合 69.57 亿元人民币））。

特斯拉并未公布用户持续订阅 FSD 的周期。公司称未来会披露流失率等更多数据，但在争取欧洲、中国等海外市场的监管许可、落地 FSD 的阶段，对此类信息守口如瓶。

FSD 名称后面仍然附带限定标识：“监督版（Supervised）”。特斯拉预告，最快明年夏天就可以向车主推出无监督版本的 FSD，当然这项计划附带附加条件。无监督版 FSD 会设置地理围栏，仅在获批区域可用，且只能搭载在配备最新顶配硬件的车辆上。特斯拉还计划在同一时间段，允许用户私家车接入特斯拉自动驾驶出租车网络。

更重要的是，FSD 如今看起来不再只是特斯拉描绘的未来愿景，而是一项买家真正想要的功能，并且用户相信它最终会成长为真正的自动驾驶产品。