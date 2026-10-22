西门子医疗与英伟达官宣合作：用 AI 推进癌症诊疗，开发下一代自适应放疗

IT之家 10 月 22 日消息，西门子医疗与英伟达今日宣布达成合作，双方正共同开发下一代自适应放射治疗技术，融合智能体与机器人智能，将影像和肿瘤学专业知识与加速计算及仿真相结合，以简化工作流程并提升医疗可及性。

西门子医疗首席执行官孟天齐（Bernd Montag）表示，西门子医疗与英伟达共同确定了自适应放射治疗领域首批开发工作的三个方向：

治疗规划中的智能体 AI，有望帮助评估治疗方案、执行计算及其它任务，并与临床医生互动；

先进的患者仿真，可利用患者特异性数字孪生在放射治疗开始前测试治疗场景；

实时自适应计算，可帮助肿瘤团队在治疗过程中更好地应对患者不断变化的状况。

孟天齐介绍称，这些工作的核心是帮助医疗服务提供者更无缝地管理复杂性，就治疗方案做出更明智的决策，并最终将更多时间用于患者服务。

西门子医疗全球领导委员会成员、肿瘤医学事业部全球总裁康恺德（Arthur Kaindl）表示，自适应放射治疗建立在一个基本原则之上：治疗应当适应患者，而不是让患者去适应治疗。“我们在精准度和自适应方面已取得重要进展，最近还推出了 Accela 系统。我们与英伟达的合作在此基础上更进一步，探索 AI 和实时计算如何为临床医生提供更快的速度和更深入的洞察，以便做出明智决策，更有信心地调整治疗方案，并为更多患者提供个性化服务。”