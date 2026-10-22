AI 的力量：SpaceX、Anthropic、英伟达助力科技股摆脱低迷

IT之家 10 月 22 日消息，当地时间 21 日，据《华尔街日报》报道，马斯克、Anthropic 和英伟达本周接连传出利好消息，重新点燃投资者对科技股的热情，带动近期持续震荡的科技板块走出低迷。

马斯克宣布 SpaceX 实现盈利，并透露公司可能与特斯拉合并的消息；《华尔街日报》披露的 Anthropic 上市招股书草案显示，营收迅猛增长；英伟达 CEO 黄仁勋在柏林举行的公司大会上，释放出乐观信号。

接连传出的好消息让投资者暂时放下了对 AI 的顾虑。就在上周，市场还因这些担忧承压。当日，纳斯达克综合指数上涨 1.1%，几乎收复了上周五暴跌造成的全部失地。

贝尔德投资策略师罗斯 · 梅菲尔德指出，这些消息在很大程度上安抚了对 AI 投资前景感到担忧的投资者。综合来看，情况比过去几周稍微乐观了一些。

标普 500 指数上涨 0.6%，道琼斯工业平均指数上涨 0.7%，涨幅为 360.21 点。

SpaceX 股价上涨 7.8%。此前公布的财报显示，公司季度营收达到 146 亿美元（IT之家注：现汇率约合 976.64 亿元人民币）。

随后举行的晚间电话会议又带来了更多好消息：马斯克预计，SpaceX 到 2027 年底的年度经常性收入将超过 5,000 亿美元（现汇率约合 3.34 万亿元人民币），还透露公司可能与特斯拉合并。

特斯拉当天上涨 3.4%，盘后股价继续走高。该公司随后公布的财报显示，第三季度营收持平。尽管在 AI 和机器人技术上投入巨资，特斯拉仍实现了正自由现金流，令投资者感到意外。

马斯克称，如果 SpaceX 与特斯拉合并，将创下全球企业合并交易的规模纪录。特斯拉市值约为 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.03 万亿元人民币），SpaceX 估值约为 2 万亿美元（现汇率约合 13.38 万亿元人民币）。即便股东支持合并，交易涉及的庞大规模仍会引发监管审查。

Globalt Investments 高级投资组合经理托马斯 · 马丁认为，Anthropic 的上市申请文件也释放了利好信号。招股书草案显示，Anthropic 增长势头强劲，2026 年上半年营收达到 163 亿美元（现汇率约合 1,090.36 亿元人民币）。“我认为这对市场是个非常积极的信号。投资者先有了担忧，然后又看到一些不错的数据。眼下的情况就是如此。”

英伟达 CEO 黄仁勋在柏林 GTC 大会上的主题演讲，也给投资者带来了新的信心。他详细介绍了 Vera Rubin 超级计算机系统，并透露已被微软云计算业务已开始采用。“Vera Rubin 的样机测试进展非常顺利。我们建立的供应链每周能够生产数千套这样的系统。”

当天，英伟达收涨 2.5%。

其他芯片企业也普遍上涨。AMD 上涨 3.4%，德州仪器上涨 2.5%，芯片测试设备制造商泰瑞达上涨 2.6%。

不过，市场并未完全摆脱疑虑。上周的行情暴露出 AI 热潮中部分企业的风险，投资者对此仍感到不安。市场担心数据中心扩张计划过于激进，拖累新型云计算服务商 CoreWeave 周三下跌 0.5%，本月累计跌幅接近 30%。韩国数据中心初创企业 Elice 本周早些时候上市，首日表现也不理想。