迈步“史上最大 IPO”，消息称 Anthropic 最快本周五公开提交上市申请

IT之家 10 月 22 日消息，当地时间 21 日，据雅虎财经援引三名知情人士消息称，Anthropic 最早或于本周五公开提交 S-1 招股说明书，为有望创下史上最大规模的 IPO 迈出关键一步。

Anthropic 的上市计划备受关注，预计规模将超过 SpaceX 今年 6 月的 IPO。随着投资者对 AI 行业巨额支出的担忧加剧，市场普遍认为，Anthropic 上市将成为检验投资者对 AI 热潮还有多大兴趣的一次重要考验。

今年 6 月，Anthropic 向美国证券交易委员会秘密提交了 IPO 申请草案。根据规定，采用保密申报程序的企业，须在正式投资者路演开始至少 15 个自然日前公开申请文件。

如果顺利公开招股书，Anthropic 距离 11 月上市就将更近一步，但最终发行时间仍受市场环境等因素影响。届时，普通投资者也将首次得以了解其具体财务数据及潜在风险。

Anthropic 斥资数十亿美元建设 AI 基础设施，以支持 Claude 系列模型的训练和运行。除了与谷歌、亚马逊合作，公司还租用 SpaceX 旗下 Colossus 1 数据中心的 GPU 算力。

今年上半年，Anthropic 营收达到 163 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,090.36 亿元人民币），净亏损超过 800 亿美元（现汇率约合 5,351.46 亿元人民币）。华尔街预计 Anthropic 可能通过 IPO 募资最多 1,000 亿美元（现汇率约合 6,689.33 亿元人民币），对应估值高达 2 万亿美元（现汇率约合 13.38 万亿元人民币）。

另有消息称，Anthropic 上周在旧金山办公室向投资者透露，第三季度营收达到 168 亿美元（现汇率约合 1,123.81 亿元人民币），高于第二季度的 115 亿美元（现汇率约合 769.27 亿元人民币）。按调整后口径计算，公司也实现了盈利。

一名知情人士称，Anthropic 的上市规模如此庞大，选择何时启动 IPO，也将对未来几周准备上市的其他企业产生重要影响。

竞争对手 OpenAI 原本预计今年启动 IPO，目前则预计于 2027 年初上市。