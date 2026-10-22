特斯拉高管驳斥 Roadster 跑车“起飞造假”质疑：我们不会展示在生产中无法实现的东西

IT之家 10 月 22 日消息，特斯拉上周发布了重新设计的 Roadster 跑车，首次展示新车借助源自 SpaceX 技术的推进器完成腾空等特技动作的能力，新车计划于 2028 年投产。

对此，X 平台上有博主质疑“跑车会飞”的真实性，认为物理原理不对 —— 以“汽车”的重量，它不可能在空中那样刹车 / 旋转。

IT之家注意到，特斯拉车辆工程副总裁拉尔斯 · 莫拉维（Lars Moravy）直接在下方评论回怼：我们不会展示在生产中无法实现的东西。冷气推进系统可以产生超过 80kN 的推力。汽车总重量即便高达 2500 kg（包括气罐质量加上推进器系统），推进器的升力也大于车辆重量的 3 倍。当你的升力大于重量时，你就能离开地面，当这种优势在一段时间内如此之大时，你就有余力进行翻转和机动 —— 这就是简单的数学……

据 Hagerty 发布的专访，拉尔斯 · 莫拉维披露了新款 Roadster 的飞行技术方案。

Roadster 提供三个版本：Performance、Thrust 和 Rocket。Thrust 版本在座椅后方安装了一个 200 升碳纤维缠绕储气瓶，通过 4 个尾部喷嘴释放，提供约 5 秒的推进助力，将 0-60 英里 / 小时加速压至 1 秒以内。

Rocket 版本则更加极端，移除副驾驶座椅，额外加装一个 400 升储气瓶，总容量达到 600 升，增加 6 个推进器：车身四角各一个，前部另有两个，用于姿态控制。

莫拉维坦言，目前充满全部 600 升氮气罐需要 6 到 7 个小时，特斯拉正在开发一套快速充注系统，目标是将充气时间压缩至 30 分钟左右。