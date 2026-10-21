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微软为 Win11 补齐 Win10 任务栏体验：右键可切换贴靠，但拖拽等功能尚未支持

2026/10/21 10:54:59 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 21 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 21 日）发布博文，报道称在 Windows 11 Build 26340.9750 预览版中，微软正在测试新的任务栏右键菜单，让用户无需进入设置应用，即可切换任务栏的四边贴靠。

微软 Windows 11 系统目前虽然支持四边贴靠，但在操作过程中，用户必须进入到设置应用中才能切换，在桌面任务栏中只有“任务管理器”和“任务栏设置”两个选项。

Before and After of the taskbar right-click menu to move taskbar

而在 Windows 11 最新预览版中，微软正在测试新的任务栏右键菜单功能，包含“左、上、右、下”四个按钮，快速将任务栏移动到屏幕任意边缘。

Right-click menu buttons to move the Taskbar in Windows 11 Insider Build

据 Windows Latest 测试，新的右键菜单切换任务栏位置较为迅速，应用窗口缩放未见明显问题；不过，当“开始”菜单打开时切换位置，可能出现轻微缩放异常。IT之家附上相关演示视频如下：

值得注意的是，这个菜单此前曾出现在微软工程师发布的内部构建视频中，当时被描述为内部调试用途。如今它进入公开预览版，可能意味着微软正在扩大测试。

不过该媒体也指出，相比较 Windows 10 系统，Windows 11 现有的任务栏贴靠方案仍缺少拖拽等体验。在 Windows 10 系统中，用户可以自由拖拽、可调节高度和侧边自动隐藏。

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关键词：Win11微软

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