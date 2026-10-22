微软给 8GB 内存电脑“减负”：Win11 26H2 开机少占约 1.7GB 内存

IT之家 10 月 22 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（10 月 21 日）发布博文，在一台 8GB DDR4 内存配置的笔记本电脑上，测试运行 Windows 11 26H2 系统，发现相比 25H2 版本开机占用下降约 1.7GB。

任务管理器（重启后） 25H2（升级前） 26H2（升级后） 已使用（当前实际占用的物理内存） 5.0 GB（63%） 3.3 GB（42%） 可用（可立即分配给新程序或进程的内存） 2.9 GB 4.6 GB 已压缩（被 Windows 压缩存储、以减少物理内存占用的数据量） 324 MB 62.7 MB 已提交（系统已承诺分配给进程的虚拟内存总量） 4.8 GB / 10 GB 2.9 GB / 10 GB 分页池（可被换出到页面文件的内核内存区域） 633 MB 299 MB 非分页池（必须始终保留在物理内存中的内核内存区域） 508 MB 332 MB

IT之家曾于 10 月 15 日报道，微软宣布优化 Windows 11 系统性能和体验，整体响应速度最高提升 20%，并改进内存管理，并特别针对 8GB 内存电脑优化。

在配备 8GB 内存的电脑上，Windows 11 25H2 重启后会占用约 5GB 内存。

在配备 8GB 内存的电脑上，Windows 11 26H2 重启后大约占用 3.3GB 内存。

在响应速度方面，微软表示 Windows 11 现在可将活跃数据（最多 2GB）保留在内存中，而不是写入较慢的存储设备，从而在打开更多应用或浏览器标签页时保持响应速度。

在内存管理方面，微软针对 8GB 或以下内存设备，Widgets 将改为打开时才加载，可释放超过 200MB 内存。此次性能优化覆盖开始菜单、文件资源管理器、搜索、截图工具、Microsoft 365 和 Edge 等多个组件。

根据此前网友测试，基于社区用户反馈，在相同配置情况下，从 Windows 11 25H2 系统升级到 26H2，内存占用减少约 1.5GB~2GB。

根据该媒体实际测试，在一台 8GB DDR4 内存配置的笔记本电脑上，相比较 25H2 系统，重启开机后的内存占用从 5GB 降到了 3.3GB，可用内存由 2.9GB 提升至 4.6GB，压缩内存也从 324MB 大幅降至约 63MB。

该媒体还在一台 8GB 内存的虚拟机上测试，开机后的内存占用从 4.1GB 下降到 2.8GB~3.2GB 之间。

在虚拟机中全新安装 Windows 11 25H2 系统 Build 26200.6899，开机后内存占用为 4.1GB。

在虚拟机中全新安装 Windows 11 26H2 系统 Build26300.9711，开机后内存占用为 3GB。

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