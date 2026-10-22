微软给 8GB 内存电脑“减负”：Win11 26H2 开机少占约 1.7GB 内存

IT之家 10 月 22 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（10 月 21 日）发布博文，在一台 8GB DDR4 内存配置的笔记本电脑上，测试运行 Windows 11 26H2 系统，发现相比 25H2 版本开机占用下降约 1.7GB。
|任务管理器（重启后）
|25H2（升级前）
|26H2（升级后）
|已使用（当前实际占用的物理内存）
|5.0 GB（63%）
|3.3 GB（42%）
|可用（可立即分配给新程序或进程的内存）
|2.9 GB
|4.6 GB
|已压缩（被 Windows 压缩存储、以减少物理内存占用的数据量）
|324 MB
|62.7 MB
|已提交（系统已承诺分配给进程的虚拟内存总量）
|4.8 GB / 10 GB
|2.9 GB / 10 GB
|分页池（可被换出到页面文件的内核内存区域）
|633 MB
|299 MB
|非分页池（必须始终保留在物理内存中的内核内存区域）
|508 MB
|332 MB
IT之家曾于 10 月 15 日报道，微软宣布优化 Windows 11 系统性能和体验，整体响应速度最高提升 20%，并改进内存管理，并特别针对 8GB 内存电脑优化。
在响应速度方面，微软表示 Windows 11 现在可将活跃数据（最多 2GB）保留在内存中，而不是写入较慢的存储设备，从而在打开更多应用或浏览器标签页时保持响应速度。
在内存管理方面，微软针对 8GB 或以下内存设备，Widgets 将改为打开时才加载，可释放超过 200MB 内存。此次性能优化覆盖开始菜单、文件资源管理器、搜索、截图工具、Microsoft 365 和 Edge 等多个组件。
根据此前网友测试，基于社区用户反馈，在相同配置情况下，从 Windows 11 25H2 系统升级到 26H2，内存占用减少约 1.5GB~2GB。
根据该媒体实际测试，在一台 8GB DDR4 内存配置的笔记本电脑上，相比较 25H2 系统，重启开机后的内存占用从 5GB 降到了 3.3GB，可用内存由 2.9GB 提升至 4.6GB，压缩内存也从 324MB 大幅降至约 63MB。
该媒体还在一台 8GB 内存的虚拟机上测试，开机后的内存占用从 4.1GB 下降到 2.8GB~3.2GB 之间。
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