向硅谷巨头发起挑战，消息称 DeepSeek 最新一轮融资筹集近千亿元

IT之家 10 月 22 日消息，今天（22 日）上午，彭博社援引知情人士消息称，DeepSeek 在最新一轮融资中筹集了约 1000 亿元人民币，成为中国史上规模最大的融资之一。这笔资金也凸显了 DeepSeek 的全球扩张雄心，希望与 Anthropic、OpenAI 等 AI 巨头展开竞争。

据知情人士透露，DeepSeek 在与投资者洽谈期间至少两次上调融资目标，融资规模从最初计划的 500 亿元增至 800 亿元，最终达到约 1000 亿元。宁德时代和腾讯控股是本轮融资的主要投资者之一。

这笔融资也为 DeepSeek 上市铺平了道路，有望促成近年来中国资本市场最受瞩目的上市项目之一。2025 年，DeepSeek 以远低于硅谷巨头的模型成本展现出与其竞争的实力，引发全球市场大跌，市值蒸发 1 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.69 万亿元人民币）。

但与美国顶尖 AI 实验室相比，DeepSeek 一直缺乏雄厚的资金支持。此次融资有助于缩小双方的资金差距，但 DeepSeek 的财力仍远不及 Anthropic 和 OpenAI，两家企业各自融资超过 1000 亿美元（现汇率约合 6,689.33 亿元人民币）。此前消息称，DeepSeek 与竞争对手月之暗面都在筹备上市，有望成为中国资本市场的重要里程碑。

DeepSeek 也开始加大投入，建设更多 AI 数据中心，同时开发面向中国和海外市场的开源模型。

报道指出，DeepSeek 不断推出性能出色、价格低廉的 AI 模型，不仅给国内竞争对手带来压力，也吸引了美国等海外市场的客户。9 月推出的 V4.1 Flash 模型，就引发了国内竞争对手 MiniMax 和智谱股价下跌。

放眼整个行业，阿里巴巴、字节跳动等企业也纷纷推出低成本 AI 服务，通常将模型开源，方便客户按需修改。

AI 模型评测机构 Artificial Analysis 发布的一张基准测试图表在业内广泛传播，描绘了所谓的“DeepSeek 死亡区”：如果竞争对手既无法在性能上胜过 DeepSeek，又不能提供比 DeepSeek 更低的价格，就很难生存下去。