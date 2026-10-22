保时捷海外开班教漂移，1500 美元可学拖刹入弯、车身姿态控制、漂移技巧

IT之家 10 月 22 日消息，当地时间 21 日，保时捷宣布，2027 年，保时捷赛道驾驶体验项目将新增半天的 GT3 漂移课程，收费 1,500 美元（IT之家注：现汇率约合 10,034 元人民币）。对于希望接受更系统培训的驾驶者，保时捷还准备了为期三天的 GT3 高级驾驶课程，收费 2.3 万美元（现汇率约合 15.4 万元人民币）。

两项新课程都将在美国阿拉巴马州伯明翰的巴伯赛车公园独家开设，也是保时捷首次将整个驾驶培训课程专门用于单一车型，训练全程只使用 911 GT3。

其中，价格较低的 GT Drift 漂移课程从简短的车辆动力学理论课开始，随后转入滑移训练场，学习拖刹入弯、车身姿态控制和漂移技巧。

另一项新增课程 Masters GT 则面向经验更丰富的驾驶者，定位为赛道驾驶体验项目的最高级别课程。课程为期三天，采用邀请制，只有完成 Masters RS 培训的学员才有资格参加。

培训第一天在巴伯测试场进行，主要学习进阶车辆操控技巧。随后两天转入赛车场，学员将在自由跑圈与驾驶数据复盘之间交替训练。该培训将提供更多赛道驾驶时间、一对一指导和深入的驾驶表现分析，全程使用 911 GT3。

两项新课程属于保时捷在巴伯赛车公园和拉古纳塞卡赛道开展的培训体系。现有课程中，入门级 Precision 培训为期一天，在巴伯收费 2,500 美元（现汇率约合 16,723 元人民币），在拉古纳塞卡收费 3,600 美元（现汇率约合 24,082 元人民币）；两天的 Performance 课程分别收费 5,000 美元（现汇率约合 33,447 元人民币）和 6,700 美元（现汇率约合 44,818 元人民币）；三天的 Masters 课程则分别收费 6,600 美元（现汇率约合 44,150 元人民币）和 9,200 美元（现汇率约合 61,542 元人民币）。