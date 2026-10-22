无法刷朋友圈：大哥大造型 ADHD ONE“手机”发布，只能接打电话

IT之家 10 月 22 日消息，科技媒体 tweaktown 昨日（10 月 21 日）发布博文，报道称德国设计师 Kevin Noki 针对“低头族 / 手机控”用户，推出 3D 打印的手机 ADHD ONE，意为“防分心手持设备”，造型致敬早期大哥大造型。

ADHD ONE 并非严苛意义上的手机，无法独立联网，没有蜂窝通信模块，主要通过蓝牙与 iPhone 配对，借助免提协议代为接听和拨打电话。用户可把 iPhone 放进抽屉或另一个房间，只要仍在蓝牙范围内，就能用这台“大哥大”处理来电。

外观方面，该产品配备 19 键实体键盘、小型 OLED 屏、厚实机身和顶部天线，共有多种配色与外壳样式。

硬件上，这款设备由树莓派 Pico 驱动，内置基于高通 QCC3024 芯片的 FSC-BT1026C 蓝牙模块，并集成麦克风、扬声器、可充电锂电池与充电控制电路。外壳通过 Autodesk Fusion 设计并 3D 打印，用户可选择不同扬声器格栅与天线样式。

Noki 在官网以 29.99 欧元（IT之家注：现汇率约合 225.1 元人民币）出售约 20MB 的制作文件包，内含 3D 打印 STL 文件、可刷写固件、PCB 生产文件、物料清单和入门指南；用户需要自行打印外壳、采购零件并组装。