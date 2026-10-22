特斯拉 App 适配苹果首款折叠 iPhone Duo，引入大屏双栏体验

IT之家 10 月 22 日消息，科技媒体 notateslaapp 今天（10 月 22 日）发布博文，报道称特斯拉面向 iPad、iPhone Duo，推送 4.62.0 版本更新，重点针对大屏幕和折叠手机重新设计界面。

IT之家附上相关演示视频如下：

报道指出 iPad 用户此前只能使用被拉伸放大的 iPhone 版应用，而新版则采用专属大屏布局，左侧为功能菜单，右侧呈现更精细的车辆可视化界面，可同时查看更多车辆信息。

针对苹果折叠屏 iPhone Duo，应用在内屏采用大屏布局，可同时展示充电信息、实时摄像头和行车记录仪片段；合上手机后，外屏自动切换回常规手机界面。

新界面保留了手机版的核心功能，包括车辆控制、空调、位置、自动驾驶、召唤、充电、日程设置、安全与驾驶员管理以及安全评分等。用户打开“充电”等功能后，子菜单仍保留在左侧，详情内容则占据屏幕其余区域，操作层级更清晰。

新版还更新车辆可视化部分，更接近车内停车界面的效果，背景颜色会匹配车漆，地面还带有反射效果。用户可直接通过该界面开关前备箱、后备箱，锁止或解锁车辆，并查看充电状态。

特斯拉还新增了“自定义控制”入口，方便用户调整闪光、鸣笛、启动、通风等快捷按钮；新增的“显示 PSI”按钮则可将胎压直接显示在车辆可视化界面上，减少进入深层菜单的操作。