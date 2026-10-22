27 款 App 涉诈情况突出，信息通信行业反诈中心通报

IT之家 10 月 22 日消息，信息通信行业反诈中心今日通报第二批 27 款 App 被不法分子利用实施电信网络诈骗案件活动，具体如下：

App 名称 所属企业 艾米聊 浙江鑫信软件技术有限公司 朝花飞逝 沈阳羽竹科技有限公司 诚楠 IM 诚楠（北京）商贸有限公司 城信 深圳市铄翰科技有限公司 触景生花 重庆昭宁科技有限公司 抖语 山东纳傲信息技术有限公司 飞鸽远程控制 厦门松山排科技有限公司 飞舟 巧夺天宫（深圳）科技有限公司 风栖物语 海口朗誉恒辰商贸有限公司 华桐传书 西安泰思阳供应链有限公司 火鱼 成都焰生科技有限公司 康益荟 海南荣尚技术有限公司 蓝莺 IM 北京美信拓扑科技有限公司 连连控 上海控控科技有限公司 连趣 苏州魅趣网络科技有限公司 任小聊 杭州安信博源科技有限公司 瞬息万联 四川瞬息万联科技有限公司 素履以往 青岛润壹青科技有限责任公司 万里印 海南时旭科技有限公司 向飞讯 南曦合鼎企业发展（广州）有限公司 信通 天筑科技股份有限公司 星核 陕西大桔小乐网络科技有限公司 星镜域 广西艺诺科技有限公司 欲言 成都峰峻志祥科技有限公司 长聊 广州宇罡网络安全技术有限公司 准时信达 四川启创星达科技有限公司 字符工匠 沈阳羽竹科技有限公司

信息通信行业反诈中心提醒：凡以任何名义要求您从非官方渠道下载 App、转入小众软件进行通联的，切勿轻信；如已安装相关 App 并遭受财产损失，请及时向公安机关报案。

IT之家附此前公布的第一批名单如下：