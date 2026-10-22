27 款 App 涉诈情况突出，信息通信行业反诈中心通报

感谢IT之家网友 Autumn_Dream 的线索投递！
IT之家 10 月 22 日消息，信息通信行业反诈中心今日通报第二批 27 款 App 被不法分子利用实施电信网络诈骗案件活动，具体如下：
|App 名称
|所属企业
|艾米聊
|浙江鑫信软件技术有限公司
|朝花飞逝
|沈阳羽竹科技有限公司
|诚楠 IM
|诚楠（北京）商贸有限公司
|城信
|深圳市铄翰科技有限公司
|触景生花
|重庆昭宁科技有限公司
|抖语
|山东纳傲信息技术有限公司
|飞鸽远程控制
|厦门松山排科技有限公司
|飞舟
|巧夺天宫（深圳）科技有限公司
|风栖物语
|海口朗誉恒辰商贸有限公司
|华桐传书
|西安泰思阳供应链有限公司
|火鱼
|成都焰生科技有限公司
|康益荟
|海南荣尚技术有限公司
|蓝莺 IM
|北京美信拓扑科技有限公司
|连连控
|上海控控科技有限公司
|连趣
|苏州魅趣网络科技有限公司
|任小聊
|杭州安信博源科技有限公司
|瞬息万联
|四川瞬息万联科技有限公司
|素履以往
|青岛润壹青科技有限责任公司
|万里印
|海南时旭科技有限公司
|向飞讯
|南曦合鼎企业发展（广州）有限公司
|信通
|天筑科技股份有限公司
|星核
|陕西大桔小乐网络科技有限公司
|星镜域
|广西艺诺科技有限公司
|欲言
|成都峰峻志祥科技有限公司
|长聊
|广州宇罡网络安全技术有限公司
|准时信达
|四川启创星达科技有限公司
|字符工匠
|沈阳羽竹科技有限公司
信息通信行业反诈中心提醒：凡以任何名义要求您从非官方渠道下载 App、转入小众软件进行通联的，切勿轻信；如已安装相关 App 并遭受财产损失，请及时向公安机关报案。
IT之家附此前公布的第一批名单如下：
|App 名称
|所属企业
|速聊
|大同链心科技有限公司
|三条
|北京佰陌科技有限公司
|遇见
|北京遇见生活科技有限公司
|Sweetalk
|上海鹰飓网络科技有限公司
|易信
|北京思特奇信息技术股份有限公司
|商小信
|重庆商小信科技有限公司
|橙
|宁波意赋科技有限公司
|通通
|海南通通智能科技有限公司
|所言
|哈尔滨秋寻互娱科技有限公司
|火鱼
|成都焰生科技有限公司
|好书吧
|河南好书吧网络科技有限公司
|拾语
|江西拾语科技有限公司
|康益荟
|海南荣尚技术有限公司
|飞飞
|海南很多米网络科技有限公司
|企快快
|重庆企快快科技有限公司
|企音通
|烟台启银科技有限公司
|语达
|广西沽芸沅科技有限公司
|华社
|国科政信科技（北京）股份有限公司
|安信达
|沈阳市欧嘉河科技有限公司
|云企聊
|海口秀英区塌箍科技有限公司
|时光回信
|重庆嘉辰恒科技有限公司
|语乐乐
|深圳市圣昊科技有限公司
|kim
|北京轻雀科技有限公司
|坦途
|长沙聚亿财科技有限公司
|净心时刻
|广州一凡迪软件科技有限公司
|云端会
|天津极思网络科技有限公司
|进展
|河南省慢跑网络技术有限公司
|POP
|即时匹配（上海）网络科技有限公司
|聊起
|广州尔畅科技有限公司
|safex
|厦门莹动网星科技有限公司
|MChat
|一起看（海口）科技有限公司