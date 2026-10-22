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首页 > IT资讯>业界

27 款 App 涉诈情况突出，信息通信行业反诈中心通报

2026/10/22 13:54:18 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 Autumn_Dream 的线索投递！

IT之家 10 月 22 日消息，信息通信行业反诈中心今日通报第二批 27 款 App 被不法分子利用实施电信网络诈骗案件活动，具体如下：

App 名称所属企业
艾米聊浙江鑫信软件技术有限公司
朝花飞逝沈阳羽竹科技有限公司
诚楠 IM 诚楠（北京）商贸有限公司
城信深圳市铄翰科技有限公司
触景生花重庆昭宁科技有限公司
抖语山东纳傲信息技术有限公司
飞鸽远程控制厦门松山排科技有限公司
飞舟巧夺天宫（深圳）科技有限公司
风栖物语海口朗誉恒辰商贸有限公司
华桐传书西安泰思阳供应链有限公司
火鱼成都焰生科技有限公司
康益荟海南荣尚技术有限公司
蓝莺 IM 北京美信拓扑科技有限公司
连连控上海控控科技有限公司
连趣苏州魅趣网络科技有限公司
任小聊杭州安信博源科技有限公司
瞬息万联四川瞬息万联科技有限公司
素履以往青岛润壹青科技有限责任公司
万里印海南时旭科技有限公司
向飞讯南曦合鼎企业发展（广州）有限公司
信通天筑科技股份有限公司
星核陕西大桔小乐网络科技有限公司
星镜域广西艺诺科技有限公司
欲言成都峰峻志祥科技有限公司
长聊广州宇罡网络安全技术有限公司
准时信达四川启创星达科技有限公司
字符工匠沈阳羽竹科技有限公司

信息通信行业反诈中心提醒：凡以任何名义要求您从非官方渠道下载 App、转入小众软件进行通联的，切勿轻信；如已安装相关 App 并遭受财产损失，请及时向公安机关报案。

IT之家附此前公布的第一批名单如下：

App 名称所属企业
速聊大同链心科技有限公司
三条北京佰陌科技有限公司
遇见北京遇见生活科技有限公司
Sweetalk 上海鹰飓网络科技有限公司
易信北京思特奇信息技术股份有限公司
商小信重庆商小信科技有限公司
宁波意赋科技有限公司
通通海南通通智能科技有限公司
所言哈尔滨秋寻互娱科技有限公司
火鱼成都焰生科技有限公司
好书吧河南好书吧网络科技有限公司
拾语江西拾语科技有限公司
康益荟海南荣尚技术有限公司
飞飞海南很多米网络科技有限公司
企快快重庆企快快科技有限公司
企音通烟台启银科技有限公司
语达广西沽芸沅科技有限公司
华社国科政信科技（北京）股份有限公司
安信达沈阳市欧嘉河科技有限公司
云企聊海口秀英区塌箍科技有限公司
时光回信重庆嘉辰恒科技有限公司
语乐乐深圳市圣昊科技有限公司
kim 北京轻雀科技有限公司
坦途长沙聚亿财科技有限公司
净心时刻广州一凡迪软件科技有限公司
云端会天津极思网络科技有限公司
进展河南省慢跑网络技术有限公司
POP 即时匹配（上海）网络科技有限公司
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关键词：App涉诈诈骗通报

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