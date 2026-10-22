消息称华为获 150 亿元离岸贷款：自 2020 年以来首次获得离岸银团贷款

IT之家 10 月 22 日消息，彭博社今日报道称，华为已从六家中资银行获得一笔总额为 150 亿元的离岸银团贷款。这笔贷款期限为 7 年，以离岸人民币计价，资金将用于一般企业用途。参与贷款的银行包括中国银行、中国建设银行和中国工商银行等。

知情人士透露，华为在最终确定贷款前，曾与国际银行进行初步接洽。华为及上述三家银行当时未立即回应置评请求。

这是华为自 2020 年以来首次进行离岸银团贷款融资。根据彭博社汇总的数据，华为在 2020 年曾筹集 118 亿港元（IT之家注：现汇率约合 100.6 亿元人民币）贷款。2019 年之前，华为也曾通过由欧洲、美国和亚洲银行组成的银团，在国际市场进行数十亿美元规模的离岸融资。

根据华为最新披露的 2026 年上半年财务数据，公司研发费用达到 1214 亿元同比增长约 25%。同期，华为营业收入为 4678.2 亿元同比增长 9.6%；净利润为 238.1 亿元同比下降约 36%。公司经营活动现金流净额为负 398.8 亿元，而上年同期为正 311.8 亿元。彭博社指出，存储器成本上涨促使华为增加备货，也加大了资金压力。