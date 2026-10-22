长春生产：消息称奥迪正在与华为谈判，共同开发新一代中国版 A8

IT之家 10 月 22 日消息，当地时间 10 月 20 日，德国经理人杂志（简称《经理人》）大篇幅刊发了奥迪将与华为合作在中国生产下一代 A8 的消息，同时透露包括奥迪在中国油电销量双双遇阻、更换中国市场管理层、希望通过与华为合作重振奥迪一汽工厂等重磅信息。

▲ 图源：华为乾崑智能汽车解决方案官网 | 全新奥迪 A6L

《经理人》提到，现年 57 岁的奥迪股份公司全球 CEO 高德诺进行了一项用保时捷 Panamera 的 MSB 平台代替了 A8 最初的换代计划，并将于保时捷莱比锡工厂生产，而不是已经生产 A8 长达 34 年的奥迪内卡苏尔姆工厂。该计划在内部饱受争议。

此外，高德诺还为中国定制了一个大胆的计划，而该计划甚至未先告知集团高层 —— A8 中国版车型将不再从德国出口，而是在中国直接生产，其核心研发源自华为。

多位消息人士透露，中国版奥迪 A8 将获得华为的完整平台支持。上述方案目前未达成一致，据谈判圈内人士介绍，在华为架构上会有几款车型，最重要的是 A8，但还会有高端的一款 SUV。高德诺希望通过与华为的合作，振兴长春的 PPE 工厂，首批车在 2028 年底前生产出来。

这么做背后的原因是奥迪的销量下降，预计奥迪 2026 年全球销量仅略高于 140 万辆，甚至可能低于 2011 年的销量。奥迪总部英戈尔施塔特表示，9 月底，奥迪已经收到了来自母公司大众集团财务总监严厉的盈利预警。

另外，奥迪过去两年在中国的销量下滑还在可控范围内，但是 2026 年出现了危险的下滑趋势。据内部人士透露，预测 2026 年奥迪在中国的销量将仅高于 42 万辆，比 2025 年减少约 30%。这将是奥迪在中国市场 2012 年以来的最低销量。

《经理人》还指出，在全球最赚钱的市场表现如此糟糕，以至于奥迪内部发出警告，或许迎来进入中国市场的第一次亏损。为此，奥迪中国或将换帅。而据IT之家今日早些时候报道，奥迪今日在全球官网宣布，自 2026 年 11 月 1 日起，中国区总裁将由张俊接任。这也是奥迪中国区迎来的首位中国籍总裁。