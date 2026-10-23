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苹果更新 iWork 生产力套件 15.4.1：引入 AI 智能助理，适配 iPhone Duo

2026/10/23 7:03:02 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 Freddy123 的线索投递！

IT之家 10 月 23 日消息，苹果公司今天（10 月 23 日）更新其 iWork 生产力套件，为 Keynote、Numbers 和 Pages 添加了“智能助理”（Intelligent Assistant）功能，以测试版邀请 Apple 创作坊（Apple Creator Studio）订阅用户体验。

虽然发布说明中没有提及，但此次更新还为这三款应用添加适配 iPhone Duo。

IT之家附上 Pages 15.4.1 更新内容如下：

适用于 Apple 创作坊订阅用户：

“智能助理”（Intelligent Assistant）功能，该功能目前仅限美式英语，需要搭载 iOS 27、iPadOS 27 或更高版本且支持 Apple Intelligence 的设备：

  • 先写初稿，然后借助一位了解您文档的助手，进行编辑、整理和润色，提升您的写作水平。

  • 获取入门指导，学习如何使用高级功能，或尝试一些建议，看看能实现哪些功能。

  • 使用自然语言撰写章节草稿、调整语气或生成图像和形状

  • 搜索有关某个主题的最新信息，并将其纳入您的文档中。

全新优质内容

  • 使用全新专业设计模板系列，让您的作品脱颖而出

  • 浏览内容中心，查找精选视频，为您的文档增添动感和深度。

适用于所有人：

修复了其他错误并提升了性能。

Numbers 15.4.1 版本更新内容如下：

适用于 Apple 创作坊订阅用户：

“智能助理”（Intelligent Assistant）功能，该功能目前仅限美式英语，需要搭载 iOS 27、iPadOS 27 或更高版本且支持 Apple Intelligence 的设备：

借助能够理解您的电子表格的助手，挖掘洞察、构建复杂公式并将数据可视化。

获取入门指导，学习如何使用高级功能，或尝试一些建议，看看能实现哪些功能。

使用自然语言生成表格、获取图表建议和公式帮助。

搜索有关某个主题的最新信息，并将其添加到您的电子表格中。

全新优质内容

  • 使用全新专业设计模板系列，让您的作品脱颖而出

  • 浏览内容中心，查找精选视频，为您的文档增添动感和深度。

适用于所有人：

修复了其他错误并提升了性能。

Keynote 15.4.1 更新内容：

适用于 Apple 创作坊订阅用户：

“智能助理”（Intelligent Assistant）功能，该功能目前仅限美式英语，需要搭载 iOS 27、iPadOS 27 或更高版本且支持 Apple Intelligence 的设备：

  • 借助能够理解您演示意图的助手，构建您的故事、添加动画并完善您的幻灯片

  • 获取入门指导，学习如何使用高级功能，或尝试一些建议，看看能实现哪些功能。

  • 使用自然语言生成幻灯片、演讲者备注、图像和形状。

  • 搜索有关主题的最新信息，并将其融入到你的幻灯片中。

全新优质内容

  • 使用全新专业设计模板系列，让您的作品脱颖而出

  • 浏览内容中心，查找精选视频，为您的文档增添动感和深度。

适用于所有人：

  • 修复了其他错误并提升了性能。

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关键词：iWorkPage苹果

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