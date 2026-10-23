马斯克大胆预测：只要不受监管限制，特斯拉终将主导全球客运市场

IT之家 10 月 23 日消息，据《商业内幕》报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克长期相信，自动驾驶汽车将取代人类司机，承担载客出行任务。

当地时间 21 日的特斯拉财报电话会议上，马斯克提出了更加大胆的预测：只要不受监管限制，特斯拉最终将主导全球客运市场。“我认为，凡是允许特斯拉自由运营的国家，特斯拉最终都将承担当地超过一半的乘客出行里程。大家以后可以检验这个预测，我对此很有信心。”

他同时认为，特斯拉实现这一目标的最大障碍，是外国政府为了保护本国产业而限制自动驾驶技术。

马斯克的这番话，比他此前有关自动驾驶的预测更加大胆。今年 1 月，马斯克曾在财报电话会议上预测，未来“绝大多数出行里程”将由自动驾驶汽车完成，人类手动驾驶的里程占比可能不到 5%。按照当时的设想，Waymo、Zoox、福特、通用汽车、Rivian 等竞争对手仍有机会在自动驾驶市场中分得蛋糕。

自动驾驶业务是特斯拉估值的重要支撑。特斯拉称，未来旗下车型中，只有售价高昂的 Roadster 跑车会保留人工驾驶功能。

不仅如此，特斯拉又为面向普通消费者推出完全自动驾驶（FSD）软件设定了新时间表。据IT之家了解，当天，特斯拉 AI 副总裁阿肖克 · 埃卢斯瓦米宣布，无需驾驶员监督的 FSD 功能预计在“明年第二季度前后”推出。