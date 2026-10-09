《Artificial》奥尔特曼扮演者加菲尔德：演了这部戏，我开始怀疑 AI

IT之家 10 月 9 日消息，当地时间 8 日，据《商业内幕》报道，安德鲁 · 加菲尔德在即将上映的电影《Artificial》中饰演 OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼，可这段表演经历并没有让他更加看好 AI。

相反，出演这部电影让他对 AI 产生了疑虑。“我有点害怕，也不太信任这项技术。那些开发 AI、鼓励大家使用 AI 的人，似乎连自己都不完全清楚它能做到什么。所以我个人觉得，这有点不负责任。”

加菲尔德曾使用 ChatGPT 查资料，也会把它当成“高级版谷歌”，但自己并不需要依靠 AI 开展演艺工作。“幸运的是，我是演员，不像其他行业的一些人那样，需要在生活中依赖 AI。”

《Artificial》由卢卡 · 瓜达尼诺执导，聚焦奥尔特曼 2023 年短暂遭 OpenAI 罢免的风波。影片演员阵容涵盖多位硅谷知名人物：尤拉 · 鲍里索夫饰演伊利亚 · 苏茨克维，莫妮卡 · 巴巴罗饰演米拉 · 穆拉蒂，伊克 · 巴里霍尔兹饰演埃隆 · 马斯克，库珀 · 霍夫曼则饰演格雷格 · 布罗克曼。影片定于 12 月 25 日在部分影院上映。

奥尔特曼也曾在采访中表达对这部电影的顾虑。他本周接受 Politico 的《Decoded》节目采访时说：“我敢肯定电影不会准确还原事实，但希望它拍得有趣，让人看得开心。”

奥尔特曼还在接受《名利场》采访时透露，他看过电影预告片，加菲尔德甚至模仿出了他的一些习惯动作。他回忆起一次在家附近遇到剧组的经历：“他们就在我家门口拍戏。我们那条街上贴了通知，说要拍摄什么的。我也不知道怎么回事，根本没在意。有天早上，我出门买咖啡，走在街上发现周围全是摄像机，还有个人穿得跟我一模一样，背着和我一样的背包，在那里走着。我当时简直觉得自己遇到了模拟世界里的什么奇怪故障。”

奥尔特曼形容当时的感觉“非常奇怪”。“后来我马上就明白是怎么回事了。我们互相挥了挥手，然后就各走各的。但那种感觉真的很怪。你想想，看到有人把你那些古怪的小动作都模仿得那么像，实在是件奇怪的事。”