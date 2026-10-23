苹果 iPhone Duo 内屏磨砂膜能徒手撕下：秒变亮面屏，但小心损失 7998 元

IT之家 10 月 23 日消息，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 今日正式发售，新机的折叠内屏设有一层保护层（cover layer），配合哑光显示涂层，以最大限度减少折痕可见度。

根据博主 @YCS杨长顺维修家 的直播测试，用户可以徒手将 iPhone Duo 的这层内屏磨砂膜撕下来，屏幕秒变亮面屏。

测试还显示，iPhone Duo 内屏有两层膜，可以单独将上方的哑光层撕下来。

根据苹果官方介绍，iPhone Duo 的内屏非常平整光滑，并采用特制的纳米纹理工艺，可减少眩光和反光，带来连贯流畅的观看体验。光学透明粘胶可让显示屏各层在屏幕折叠时顺畅地相对滑动，从而尽可能将应力和折痕减到最轻。

对于想要自己去除 iPhone Duo 内屏哑光涂层的小伙伴，IT之家提醒注意风险，自己操作可能造成内屏损坏，官方内屏维修费用可是高达 7998 元，买了 AppleCare 的内屏维修费用为 628 元。

此外，如果想重新贴回哑光涂层，官方的维修价格为 398 元，买了 AppleCare 的维修价格为 139 元。

▲ iPhone Duo 官方维修价格

▲ iPhone Duo 官方 AppleCare 维修价格

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