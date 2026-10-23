向“吃内存”说不：微软推 Reactor 新框架整治“网页套壳”，目标 100% 原生 Win11 应用

IT之家 10 月 23 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 23 日）发布博文，报道称微软为了扭转 Windows 11 系统“网页套壳”体验趋势，加速推进名为 Microsoft.UI.Reactor 的实验性 C# 框架，从而降低 WinUI 原生应用开发门槛。

该媒体指出在 Windows 11 系统上，不少应用依赖 Electron 或者 WebView2 将网页直接打包成桌面端应用，导致体验割裂、内存占用偏高。例如，Windows 11 天气应用曾因通过 WebView2 加载 MSN 内容而占用超过 1GB 内存。

为了清除 Windows 11 中的 Web 套壳应用体验，微软此前已表态，计划打造“100% 原生应用”，并重申将继续投入 WinUI。

IT之家援引博文介绍，微软最新推出的 Microsoft.UI.Reactor 实验性框架可直接渲染 WinUI 控件和基础组件，让开发者不必先学习 XAML 标记语言，能用 C# 描述界面。这对来自 Android、macOS、React、React Native、SwiftUI 或 Jetpack Compose 的开发者尤其友好。

微软表示，Reactor 希望移除“先学标记语言和绑定引擎”的门槛，让跨平台开发者更容易将应用带到 Windows。

该框架还能提升开发效率，微软举例称，原本需要五个文件加一个项目文件的 XAML 示例应用，使用 Reactor 后可压缩为一个 C# 文件。

该框架还内置 60 多项代码检查，可发现深色模式适配、无障碍、性能等问题；例如识别硬编码画刷在深色模式下失效，或图标按钮被屏幕阅读器读成“按钮”。

此外，Reactor 能在多数编辑操作后保留应用状态，开发者可即时查看修改效果。结合 AI 编程工具，微软希望让更多开发者和非专业开发者快速构建原生 Windows 应用。