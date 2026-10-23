西藏那曲发生 7.0 级地震，苹果 CEO 特努斯宣布 Apple 将捐款支持在当地开展救援工作的组织

IT之家 10 月 23 日消息，10 月 22 日 22 时 33 分许，西藏那曲市巴青县发生 7.0 级地震，造成重大人员伤亡。苹果新任首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）今日在微博发文，宣布将捐款支持在当地开展救援工作的组织。

那曲市的地震灾情令人痛心。 Apple 将捐款支持在当地开展救援工作的组织 ，为受灾社区提供帮助。

IT之家了解到，昨天，西藏那曲市巴青县发生 7.0 级地震。监控画面显示，镜头剧烈摇晃，屋内物品掉落在地，民众纷纷跑到户外避险。

据央视新闻报道，截至今天 4 时 30 分，中央、自治区、市、县四级调配的救灾物资已陆续运抵灾区，板房 1000 套、帐篷 3239 顶、折叠床 2821 张、棉被 4280 床、炉子 200 个、褥子 100 床、棉衣裤 2000 套、军大衣 1760 件、发电机 4 台、手摇式太阳能两用照明电筒 1000 个、头戴式户外照明灯 1000 个、藏袍 694 件。

延伸阅读

约翰 · 特努斯于 2026 年 9 月 1 日正式接替蒂姆 · 库克出任苹果公司首席执行官，同时加入苹果董事会；库克则转任董事会执行主席。特努斯现年 51 岁，毕业于宾夕法尼亚大学，2001 年加入苹果，曾先后担任产品设计团队成员、硬件工程副总裁、硬件工程高级副总裁等职务，此前负责监督 iPhone、iPad、Mac、AirPods 等产品的硬件工程工作。库克担任苹果 CEO 长达 15 年，任内苹果推出了 Apple Watch 与 AirPods 两大全新产品类别，市值从约 3500 亿美元增长至约 4 万亿美元。特努斯上任之初曾面临提升产品在人工智能领域竞争力、应对供应链问题等挑战。

这并非苹果首次就中国灾情宣布捐款。2023 年 12 月甘肃临夏州积石山县 6.2 级地震后，时任苹果 CEO 库克曾发文表示将捐款支持当地救援和重建工作；2014 年云南鲁甸地震，苹果向中国扶贫基金会和美慈中国捐出总额 1000 万元人民币善款；2013 年雅安地震，苹果捐款 5000 万元人民币，并为部分灾区学校提供苹果设备。2026 年 8 月，西藏日喀则市吉隆县因尼泊尔一侧泥石流引发灾害后，库克也曾表示苹果将捐款支持当地救援与灾后重建工作。

据中国地震台网正式测定，10 月 22 日 22 时 33 分在西藏那曲市巴青县（北纬 32.40 度、东经 93.79 度）发生 7.0 级地震，震源深度 10 千米。地震发生后，国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部启动国家地震灾害四级应急响应，随后将响应级别由四级提升至三级，并派出工作组赴震区指导。截至 10 月 23 日上午，地震已造成 16 人遇难、数十人受伤，救援力量正持续开展人员搜救、伤员救治和群众转移安置工作。