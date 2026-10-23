充分调动 iPhone Duo 体验：苹果给适配 App 发“身份证”，《绝区零》等首批支持

IT之家 10 月 23 日消息，苹果公司昨日（10 月 22 日）发布博文，宣布将会在 App Store 应用商店内，引入全新的 Made for iPhone Duo 标志，用于标识已适配苹果首款折叠 iPhone Duo 的应用和游戏。

该标识将于 10 月 23 日，即 iPhone Duo 在部分市场正式发售当天，出现在相关应用的 App Store 产品页面上。

苹果表示，获得标识的应用代表不只是“能在大屏上运行”，更能充分利用 iPhone Duo 的内外双屏、更大显示区域以及折叠形态。

开发者可通过 iOS 27.1 SDK、SwiftUI 和 UIKit 等工具，让应用在展开、半折叠和切换内外屏时自动调整布局；Xcode 27.1 也新增了 iPhone Duo 模拟器，便于开发者在不同折叠角度下测试应用。

在苹果展示的适配案例中，Netflix 可在内屏完整播放影视内容，并在外屏提供短视频信息流；亚马逊 Prime Video 支持半折叠状态下将视频与演职员信息分屏显示。IT之家附上相关图片如下：

Zoom 将 iPhone Duo 的内屏变成沉浸式视频会议室，让用户能够同时看到共享的内容和现场其他参会者。

在更宽大的内屏上，Fantastical app 可同时显示日历、任务和菜单，供 iPhone Duo 用户一目了然地掌握更多日程信息。

VLO 可在 iPhone Duo 屏幕上同时为视频创作者展示更多编辑控制选项和素材。

微软 Word 和 Outlook 则提供更接近桌面电脑的多栏布局，Zoom 也能在内屏同时呈现视频会议画面与共享内容。

《绝区零》的控制项可适配 iPhone Duo 的各种形态，在各种握持方式下呈现快节奏动作体验。

在 iPhone Duo 上玩《狂野飙车 9：竞速传奇》，玩家可与最多七名在线对手对决，驾驶超过 350 款车型，使用整个内屏饱览车身细节和动态光效。

除上述应用外，Paramount Plus、NYT Cooking、Yelp、Lyft 和美联航等服务也已完成或即将完成适配。苹果称已有超过 50 款第三方应用完成优化或正在适配，并有超过 2,000 名开发者参加了全球 19 个城市的 50 多场线下开发活动。