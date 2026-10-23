苹果首款折叠 iPhone Duo 今日开售，库克称重新定义 iPhone 的可能

IT之家 10 月 23 日消息，在苹果首款折叠手机 iPhone Duo 发售日（10 月 23 日），公司现任首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）发布微博，直言“迫不及待”。前任首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）转发该微博，并表示“重新定义 iPhone 的可能！”

在特努斯发布的微博中，还分享了一张 Apple 静安零售店现场照片，展示了 iPhone Duo 巨型雕塑。IT之家昨日在现场全程跟进揭幕首秀，相关报道可以访问《苹果 Apple Store 零售店 iPhone Duo 巨型雕塑揭幕首秀：全球四家店展出，中国有一家》。

苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 今天在官方渠道开售：

256GB 版本 15,999 元

512GB 版本 17,999 元

1TB 版本、21,499 元

2TB 版本 26,499 元

苹果中国官网显示，每位顾客限购 2 部 iPhone Duo。

延伸阅读 苹果于 2026 年 4 月 20 日宣布，蒂姆 · 库克将转任苹果董事会执行主席，硬件工程高级副总裁约翰 · 特努斯于 2026 年 9 月 1 日正式接任首席执行官，该任命获董事会一致通过。 特努斯现年 51 岁，毕业于宾夕法尼亚大学，2001 年加入苹果，先后担任产品设计团队成员、硬件工程副总裁、硬件工程高级副总裁等职务，任职期间负责监督多款突破性产品的硬件工程工作。 iPhone Duo 采用书本式折叠设计，配备 7.6 英寸可折叠内屏和 5.4 英寸外屏，均采用超视网膜 XDR 显示屏并支持 ProMotion 自适应刷新率技术；搭载 A20 Pro 芯片，支持硬件加速光线追踪，后置 4,800 万像素融合式主摄和 4,800 万像素融合式超广角镜头，支持最高 4K、120 帧杜比视界视频拍摄。 该机没有实体 SIM 卡槽，仅支持 eSIM，中国大陆用户可通过中国移动、中国电信和中国联通办理相关业务；国行起售价为 15,999 元，每位顾客限购 2 部。 文中提到的 Apple 静安零售店位于上海市静安区南京西路 1,699 号。 该巨型雕塑展示了五种常见的苹果折叠屏形态，全球仅有四家 Apple Store 零售店陈列。

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