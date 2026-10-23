华为阔折叠手机出货量破 321 万台：消息称 iPhone Duo 预售 6 天，Pura X Max 销量环比提升 38%

IT之家 10 月 23 日消息，据华尔街见闻报道，在苹果首款折叠屏 iPhone Duo 正式预售后，10 月 16 日至 10 月 21 日，华为 Pura X Max 销量环比增长 38%。
截至 10 月 21 日，华为阔折叠累计出货量突破 321 万台，华为阔直板累计出货量突破 84 万台。
参考IT之家此前报道，行业首款横向阔折叠手机 —— 华为 Pura X Max 今年 4 月 20 日发布，全系搭载麒麟 9030 Pro 旗舰处理器，售价 10999 元起。
在今年 9 月 7 日的华为 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布 Pura X Max 上市四个月发货量突破 120 万台。
标准版
12GB+256GB：定价 10999 元
12GB+512GB：定价 11999 元
典藏版
16GB+512GB：定价 12999 元
16GB+1TB：定价 13999 元
据介绍，华为 Pura X Max 横向阔折叠手机内外屏均采用了≈√2:1 的类纸比例设计，外屏尺寸为 5.4 英寸，内屏尺寸 7.7 英寸。该机后置 5000 万像素超光变主摄、5000 万像素超大光圈潜望式长焦、第二代红枫原色摄像头和 1250 万像素超广角摄像头。