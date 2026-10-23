博主晒苹果 iPhone Duo 手撕磨砂膜前后屏幕观感对比，操作只需一台家用吹风机

IT之家 10 月 23 日消息，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 发售后，博主 @YCS杨长顺维修家 直播测试可以徒手将 iPhone Duo 的这层内屏磨砂膜撕下来，屏幕秒变亮面屏，引发网络热议。

随后，博主 @楼斌Robin 也进行了撕膜测试，表示用加热垫加热了一下手机，用余温就能完美撕下表面的膜，没有任何残留，也就是说用家里的吹风机吹一会儿也是没啥问题的，即便有残留也可以擦干净。

他还晒出了撕膜前后的屏幕观感对比，表示撕完后的显示确实通透多了，新机开箱撕完膜内屏的折痕也控制得挺好的，但侧面反光下肯定不如贴膜前的效果。

不过博主也表示，等膜出来前不建议大家撕膜，一方面是内屏抗刮能力大幅削弱，另一方面就是没有任何涂层，会非常地沾染油污指纹并且很难擦干净。

根据苹果官方介绍，iPhone Duo 的内屏非常平整光滑，并采用特制的纳米纹理工艺，可减少眩光和反光，带来连贯流畅的观看体验。光学透明粘胶可让显示屏各层在屏幕折叠时顺畅地相对滑动，从而尽可能将应力和折痕减到最轻。

对于想要自己去除 iPhone Duo 内屏哑光涂层的小伙伴，IT之家提醒注意风险，自己操作可能造成内屏损坏，官方内屏维修费用高达 7998 元，买了 AppleCare 的内屏维修费用为 628 元。

此外，如果想重新贴回哑光涂层，官方的维修价格为 398 元，买了 AppleCare 的维修价格为 139 元。

▲ iPhone Duo 官方维修价格

▲ iPhone Duo 官方 AppleCare 维修价格

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