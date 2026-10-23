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适马 FP2 全画幅相机发布：2450 万像素部分堆栈 CMOS、重 376 克、厚约 4cm，售价 12999 元

2026/10/23 14:50:21 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 不一样的体验BOE的周冬雨猪肉拉面 的线索投递！

IT之家 10 月 23 日消息，适马今日正式发布 Sigma FP2 全画幅相机，搭载可翻转 LCD 屏幕，机身重 376 克（不含 SD 卡和电池），厚度约 4cm（包含翻转屏）。

这款新品国行售价 12999 元，搭配 20-60mm F2.8-4 DG | Contemporary 的套机售价 15999 元。

适马 FP2 搭载约 2450 万有效像素的 35mm 全画幅部分堆栈式 CMOS 传感器，支持拍照（Still）/电影拍摄（Cine）一键切换。

  • 自动对焦系统在精准度、速度与弱光性能上全方位升级，适配多元创作场景

  • 6K 高帧宽动态，专业格式赋能后期创作

  • 7 种构图、13 种色彩，电影质感一键直出

  • 双原生 ISO 分域优化，全场景画质纯净如一

  • 续航、存储双扩容，高效创作不断档

  • 支持高度自定义拓展，可随创作场景自由组合，搭建专属影像工作流

  • 广泛兼容第三方器材，从手持街拍到专业片场，均可适配最优创作方案

此外，适马欣然宣布推出专为全画幅相机设计的标准定焦镜头 ——Sigma 50mm F1.4 CL DG｜Contemporary，采用金属镜身，提供银色 / 黑色两种选择，适配 L 卡口与索尼 E 卡口，重约 375g，价格暂未公布。

IT之家附详细参数如下：

Sigma FP2

Sigma 50mm F1.4 CL DG｜Contemporary

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关键词：镜头全画幅相机适马 FP2

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