适马 FP2 全画幅相机发布：2450 万像素部分堆栈 CMOS、重 376 克、厚约 4cm，售价 12999 元

IT之家 10 月 23 日消息，适马今日正式发布 Sigma FP2 全画幅相机，搭载可翻转 LCD 屏幕，机身重 376 克（不含 SD 卡和电池），厚度约 4cm（包含翻转屏）。
这款新品国行售价 12999 元，搭配 20-60mm F2.8-4 DG | Contemporary 的套机售价 15999 元。
适马 FP2 搭载约 2450 万有效像素的 35mm 全画幅部分堆栈式 CMOS 传感器，支持拍照（Still）/电影拍摄（Cine）一键切换。
自动对焦系统在精准度、速度与弱光性能上全方位升级，适配多元创作场景
6K 高帧宽动态，专业格式赋能后期创作
7 种构图、13 种色彩，电影质感一键直出
双原生 ISO 分域优化，全场景画质纯净如一
续航、存储双扩容，高效创作不断档
支持高度自定义拓展，可随创作场景自由组合，搭建专属影像工作流
广泛兼容第三方器材，从手持街拍到专业片场，均可适配最优创作方案
此外，适马欣然宣布推出专为全画幅相机设计的标准定焦镜头 ——Sigma 50mm F1.4 CL DG｜Contemporary，采用金属镜身，提供银色 / 黑色两种选择，适配 L 卡口与索尼 E 卡口，重约 375g，价格暂未公布。
IT之家附详细参数如下：
Sigma FP2
Sigma 50mm F1.4 CL DG｜Contemporary
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