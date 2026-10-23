闻泰科技 2026 年三季度归母净亏损 2.17 亿元，同比下降 120.83%

IT之家 10 月 23 日消息，闻泰科技今日发布 2026 年三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：5.35 亿元，同比下降 87.91%

归母净利润 ：-2.17 亿元，同比下降 120.83%

扣非净利润 ：-3.47 亿元，同比下降 178.19%

加权平均净资产收益率 ：-0.88%

基本每股收益 ：-0.17 元，同比下降 120.24%

稀释每股收益：-0.17 元，同比下降 123.61%

AI 解读 本次财报业绩低于市场预期，营收和归母净利润同比大幅下滑。 公司主营业务说明 闻泰科技是全球领先的半导体和智能硬件集成产品服务商，主营业务覆盖半导体设计、晶圆制造、封装测试以及智能手机、智能硬件的 ODM 研发制造服务。 第三季度财报核心亮点 第三季度实现营业收入 5.35 亿元，同比下降 87.91%，业务规模受资产剥离影响大幅收缩。

归属于上市公司股东的净亏损为 2.17 亿元，同比扩大 120.83%，亏损幅度同比明显增加。

扣除非经常性损益后净亏损为 3.47 亿元，同比扩大 178.19%，主业盈利仍承压。

基本每股收益为 -0.17 元，同比下降 120.24%；稀释每股收益为 -0.17 元，同比下降 123.61%。 业绩变动原因 受剥离产品集成业务和安世境外控制权受限影响，公司业务结构改变，业务规模较上年同期大幅减少，导致营收和利润同比出现大幅下滑。 股东情况 截至报告期末，公司普通股股东总数为 212014 户，控股股东闻天下科技集团有限公司所持 153946037 股股份仍处于司法冻结状态，后续将根据生效仲裁裁决办理解冻手续。

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