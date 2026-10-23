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闻泰科技 2026 年三季度归母净亏损 2.17 亿元，同比下降 120.83%

2026/10/23 18:23:46 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 23 日消息，闻泰科技今日发布 2026 年三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

  • 营业总收入：5.35 亿元，同比下降 87.91%

  • 归母净利润：-2.17 亿元，同比下降 120.83%

  • 扣非净利润：-3.47 亿元，同比下降 178.19%

  • 加权平均净资产收益率：-0.88%

  • 基本每股收益：-0.17 元，同比下降 120.24%

  • 稀释每股收益：-0.17 元，同比下降 123.61%

AI 解读

本次财报业绩低于市场预期，营收和归母净利润同比大幅下滑。

公司主营业务说明

闻泰科技是全球领先的半导体和智能硬件集成产品服务商，主营业务覆盖半导体设计、晶圆制造、封装测试以及智能手机、智能硬件的 ODM 研发制造服务。

第三季度财报核心亮点

  • 第三季度实现营业收入 5.35 亿元，同比下降 87.91%，业务规模受资产剥离影响大幅收缩。

  • 归属于上市公司股东的净亏损为 2.17 亿元，同比扩大 120.83%，亏损幅度同比明显增加。

  • 扣除非经常性损益后净亏损为 3.47 亿元，同比扩大 178.19%，主业盈利仍承压。

  • 基本每股收益为 -0.17 元，同比下降 120.24%；稀释每股收益为 -0.17 元，同比下降 123.61%。

业绩变动原因

受剥离产品集成业务和安世境外控制权受限影响，公司业务结构改变，业务规模较上年同期大幅减少，导致营收和利润同比出现大幅下滑。

股东情况

截至报告期末，公司普通股股东总数为 212014 户，控股股东闻天下科技集团有限公司所持 153946037 股股份仍处于司法冻结状态，后续将根据生效仲裁裁决办理解冻手续。

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：闻泰科技

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