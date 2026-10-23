沃尔沃 CEO 塞缪尔森：中国市场变化太快，欧洲开发的车型已难满足当地消费者需求

IT之家 10 月 23 日消息，沃尔沃汽车 CEO 哈坎 · 塞缪尔森（Håkan Samuelsson）表示，中国汽车市场的变化速度超出公司此前预期，过去依靠欧洲研发、面向全球市场销售的车型策略，已难以满足中国消费者的需求。

据汽车媒体 AutoTech Plus 报道，塞缪尔森在谈及全球车型战略时表示：“以前我们可以全球开发车型，直接引进中国销售，享受相当强的品牌溢价，消费者也很喜欢。但情况已经变了。”

他指出，中国本土汽车品牌的竞争力持续提升，市场需求也在快速变化，单纯依靠欧洲开发的全球车型已难以维持过去的竞争优势。

塞缪尔森认为，汽车制造商需要更加贴近不同地区的消费者，针对当地市场调整产品。他此前在沃尔沃汽车 2026 年 9 月 17 日举行的战略更新活动中表示，单一全球车型的做法未来难以继续奏效，仅调整内饰颜色等细节不足以满足不同市场的需求，企业还需要赋予区域团队更多决策权。

沃尔沃汽车正在推动产品开发区域化，并计划加强与吉利控股集团的协同，以更好地适应中国市场。公司在 9 月公布的战略规划中提出，到 2030 年底推出 13 款新车，其中 6 款面向中国市场，另外 7 款面向欧美市场。公司还计划在中国市场更深入地利用吉利的技术资源，开发更符合当地消费者需求的产品。

沃尔沃汽车第三季度净亏损 57 亿瑞典克朗（IT之家注：现汇率约合 38.28 亿元人民币），去年同期则实现净利润 45 亿瑞典克朗；同期营收同比下降 23% 至 669 亿瑞典克朗，中国市场收入接近减半。公司随后宣布追加 50 亿瑞典克朗成本削减措施，其中包括裁减约 2500 个岗位。

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