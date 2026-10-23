比亚迪第二代海豹 07 内饰官图，采用全新设计语言

IT之家 10 月 23 日消息，比亚迪今日发布了第二代海豹 07 内饰官图，新车采用了全新设计语言，除了保留大尺寸悬浮中控屏和液晶仪表外，方向盘、中控台装饰、出风口造型均有所变化。

据介绍，该车搭载奢享舒适座椅，支持零重力、按摩、通风、加热等功能，拥有同级最大后排空间，配备 20 扬帝瓦雷音响。

此前，比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓已公布第二代海豹 07 的外观，新车的定位将是 C 级全享家轿。相比现款车型，新车前脸拥有大量锋利的线条，采用全新样式的日行灯组，显得更加“凶猛”；侧面则采用类似溜背的轮廓，张力十足。细节方面，新车还配备半隐藏式门把手和车顶激光雷达。

IT之家注意到，新车已于 8 月登陆工信部申报名单，车身尺寸为长 5080mm /宽 1960mm /高 1495mm，轴距达到 2960mm，额定载客 5 人，提供纯电、插混两种动力版本可选。

纯电版本搭载由西安比亚迪汽车零部件有限公司生产的永磁同步驱动电机，提供两种动力版本：低功率版本峰值功率 245kW，额定功率 115kW，整备质量 1975kg；高功率版本峰值功率 300kW，额定功率 150kW，整备质量 2060kg。纯电车型电池均采用磷酸铁锂蓄电池，由弗迪电池相关企业生产，最高车速可达 240km/h。