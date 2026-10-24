iPhone Duo 开售首日，苹果同步公开“拆机说明书”

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 9to5Mac 最新报道称，在苹果首款折叠 iPhone Duo 开售首日（10 月 23 日），苹果公司同步上线官方自助维修手册与配套支持文档，覆盖电池、屏幕、摄像头、扬声器、逻辑板、USB-C 接口等大量部件的更换流程。

在配套官方支持文档中，苹果列出了多种可能出现的状况，包括设备无法完全开合、开合时出现异常噪音、铰链松动、铰链弯曲或断裂，以及外壳损坏影响铰链使用等。苹果建议用户按照官方指引排查，必要时寻求售后支持。

除铰链和配件外，苹果还发布了多项故障排查指南，涵盖设备无法开机或黑屏、忘记密码后通过 Mac 或 PC 重置、按键异常、蓝牙与 Wi-Fi 连接问题，以及显示屏和多点触控故障等。

针对手机壳，苹果还介绍了软件层面的适配方案：

安装 iPhone Duo 手机壳后，iPhone Duo 屏幕上会出现一条信息，其中包含调整屏幕尺寸的选项，用户可以根据指引调整适应手机壳。 用户可以随时调整屏幕：打开“设置”，然后点击“显示与亮度”。开启“左移”功能。这样，屏幕外侧内容就会向左移动，以适应机身正面。

在维修手册方面，苹果公司以分步图文形式呈现，附带设备内部结构图、替换零件清单和所需工具说明。苹果同时提醒，动手前应完整阅读手册，并确认自己具备相应操作能力；涉及碎裂玻璃或电池更换的流程，还需遵循专门的安全指南，以降低受伤和设备损坏风险。

在可更换零件方面，手册列出的可更换项目相当细致，包括背板玻璃、主摄像头、FaceTime 摄像头、外屏与内屏组件、双电池、逻辑板、触觉引擎、上下扬声器、麦克风、音量键、Touch ID / 相机控制按键以及 USB-C 连接器等。IT之家附上相关图片如下：

不过，目前苹果自助维修商店尚未上架 iPhone Duo 的原装配件和专用工具，因此用户暂时还无法直接购买官方零件完成维修。

参考

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