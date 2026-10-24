奇瑞面向海外推出 LEPAS Aura 双门猎装车：造型灵感来自“豹子”

IT之家 10 月 24 日消息，当地时间 23 日，据英媒 Autocar 报道，奇瑞集团旗下面向海外市场的品牌 LEPAS 展示了一款运动风格的概念车 ——LEPAS Aura，采用双门猎装车造型，车身饱满厚实，座舱低矮修长。

LEPAS 的品牌名称由意为“豹”的英文单词 leopard 和意为“激情”的 passion 组合而成。按照官方说法，Aura 的造型灵感来自豹子运动时肌肉紧绷、蓄势待发的姿态。

为了突出运动感，Aura 采用长轴距、短前后悬和宽车身设计，呈现出随时准备加速冲刺的姿态，也让此前主打家用 SUV 的 LEPAS 展现出不同的一面。

LEPAS 的品牌定位略高于杰酷（Jaecoo）、奇瑞铸品牌和欧萌达（Omoda），外观设计更加柔和，内饰用料也更讲究，追求的是“没有棱角的优雅”。

Aura 延续并强化了这一理念。车身线条圆润流畅，曲面富有雕塑感，侧面没有明显的锐利折线。

IT之家从报道中获悉，新车前大灯保留了 LEPAS 家族标志性的“豹眼”设计。封闭式前格栅还具有显示功能，可以根据驾驶者的心情呈现不同的图案、灯光效果和动画。车尾的椭圆形显示屏同样支持自定义尾灯图案。

Aura 的前脸采用深色封闭式面板，外侧搭配造型夸张的宽大边框。LEPAS 未来推出的车型也将沿用这一设计。

Aura 在奇瑞芜湖总部举办的为期一周的活动上亮相。同场发布的还有全新瑞虎 X7 和欧萌达 X 两款 SUV，设计更加硬朗，也更注重户外生活方式。