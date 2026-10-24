比亚迪公布第三代秦 PLUS DM-i 更多信息：综合续航 2290 公里，百公里亏电油耗 2.58 升

IT之家 10 月 24 日消息，今天（24 日）下午，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天在微博发文宣布，第三代秦 PLUS 将于 10 月 27 日正式上市。根据网友的提问，官方开设了“快问快答”栏目，并于今天公布第一期。

IT之家汇总如下：

第三代秦 PLUS DM-i 大了很多，具体尺寸是多少？

第三代秦 PLUS DM-i 的长宽高分别是：4840×1900×1498mm，轴距更是达到 2800mm，达到中级车的水准，为用户日常通勤、多人出游提供了更宽适的驾乘空间。

第三代秦 PLUS DM-i 有几款外观颜色和内饰配色？

第三代秦 PLUS DM-i 有 9 款外观颜色供大家选择，分别是：海岛蓝、钛晶灰、星月紫、墨竹青、星河米、初雪白、冰珀青，其中，海岛蓝与墨竹青还可选装悬浮车顶。内饰有云纱米和墨烟灰两种配色可选，不管是云纱米的清爽，还是墨烟灰的沉稳，总有一款适合你。

第三代秦 PLUS DM-i 车变大了，油耗会不会升高？

第三代秦 PLUS DM-i 搭载行业领先的第五代 DM 技术，控制策略进一步优化，NEDC 百公里亏电油耗惊喜再降至 2.58L。

第三代秦 PLUS DM-i 的综合续航是多少？

新车纯电续航增加至 220km，满油满电综合续航提升至 2290km，日常通勤用纯电，长途出行一箱油，大电池 + 低油耗，才是家轿最优解！

第三代秦 PLUS DM-i 有激光雷达的版本么？

第三代秦 PLUS DM-i 可选装天神之眼 B 辅助驾驶系统，支持城市领航辅助（CNOA）、高快领航辅助（HNOA）以及全场景智能泊车辅助（自动泊车、遥控泊车、下车泊入），还有智能泊车和 1 年城市领航双兜底，为出行保驾护航。

秦 PLUS 还有什么安全黑科技？

第三代秦 PLUS DM-i 搭载的高速爆胎辅助稳定控制系统，是同级少有的黑科技，即使 140km/h 高速爆胎，也能毫秒级响应稳住车身，帮助平安脱险。

第三代秦 PLUS DM-i 什么时候上市？