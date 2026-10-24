比亚迪方程豹钛 9 车型 11 月 15 日后上市，SHARK 鲨鱼皮卡紧随其后

IT之家 10 月 24 日消息，10 月 22 日，比亚迪集团-方程豹事业部总经理熊甜波公布新车的进度。

据其透露，方程豹钛 9 车型会在 11 月 15 日后正式上市。团队会提前备好现车，让用户提车不用长时间等待。同时展车、试驾车会在 10 月底陆续到。此外，SHARK 鲨鱼皮卡，在钛 9 发布之后，计划 11 月底 —12 月初上市同步交付。

方程豹钛 9

据此前官方介绍，钛 9 是方程豹品牌旗下钛系列的第三款车型，定位科技新奢旗舰 SUV。采用 2+2+2 大六座布局，车身尺寸为 5270x1999x1880mm，达到全尺寸级别，依托 3130mm 超长轴距和方盒子造型带来的高空间利用率。

该车搭载比亚迪闪充技术 + 二代刀片电池、首发首搭 DMS 全新混动平台、云辇-A 车身控制系统 (含路面预瞄)、iATS 智能全地形 —— 四项顶级驾控黑科技全系标配。

钛 9 提供流光金、陨石黑、寰宇银、星辉金、赤云红、深空蓝等 3 款纯色、3 款拼色外观颜色，拥有百万级豪车同款纳米陶瓷清漆，搭配白棕双拼、灰黑双拼、红黑双拼 3 款内饰配色可供选择。

IT之家注意到，该车配备 30 英寸全景巨幕屏、21.4 英寸后排吸顶屏，首发搭载舒享座椅、二排零重力座椅、三排舒适座椅，全车座椅支持通风、加热、按摩。

新车搭载 1.5T 发动机 + 前后双电机插电混动四驱系统，匹配最新 DM-i 混动技术。其中 1.5T 发动机最大功率 115kW，前后电机总功率为 400kW，车辆搭载 66.48kWh 电池组，WLTC 工况纯电续航 310km，满油满电综合续航超 1600 公里。

方程豹鲨鱼皮卡

工信部今年 7 月发布第 409 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，其中，方程豹鲨鱼插电式混合动力皮卡完成申报。

申报信息显示，该车定位插电式混合动力多用途皮卡，外形尺寸为长 5457 mm × 宽 1971 mm × 高 1925 mm，货箱栏板内尺寸长 1520 mm × 宽 1530 mm × 高 515 mm，轴距为 3260 mm，整备质量 2710 kg，总质量 3495 kg，额定载质量 460 kg。

该车搭载 1.5T 发动机，型号为 BYD476ZQF，发动机最大净功率 135 kW，功率为 143 kW，排量 1497 ml，满足国六排放标准，最高车速 180 km/h。

该车搭载前后双永磁同步电机，前电机型号为 TZ220XYV，峰值功率 170 kW，额定功率 80 kW；后电机型号为 TZ200XSV，峰值功率 150 kW，额定功率 70 kW，储能装置为磷酸铁锂蓄电池，由西安弗迪电池有限公司生产，允许外接充电。