Counterpoint 报告：2026 年第三季度全球 PC 出货量 5700 万台，同比下降 21%

IT之家 10 月 24 日消息，根据 Counterpoint Research 初步数据，2026 年第三季度全球 PC 出货量同比下降 21% 至 5700 万台，环比下降 13.8%。主要由于存储及其他零部件成本持续高企，推动 PC 价格上涨，并对市场需求形成压力。

报告提到，随着价格上涨，消费者更难为换机找到充分理由，消费市场需求持续疲软。受企业设备持续更新与 Windows 系统迁移持续推进支撑，商用需求相对稳健，但仍不足以抵消整体市场的收缩。

本季度同比降幅亦源于去年同期基数较高。2025 年第三季度，Windows 10 支持终止期限前的集中采购以及关税相关的库存调整曾共同推动 PC 出货量增长。这一较高基数加大了 2026 年第三季度的同比降幅。

IT之家从报告中获悉，2026 年第三季度主要 PC 厂商的市场表现呈现分化：

联想出货量为 1500 万台，市场份额为 26.3%，尽管其出货量同比下降 23%，仍继续保持市场领先地位。

惠普以 1030 万台的出货量位居第二，市场份额为 18.1%。其出货量同比下降 31%，为出货量排名前六的厂商中降幅最大的厂商。

戴尔以 760 万台的出货量位居第三，同比下降 25%，市场份额为 13.3%。其降幅表明，相对稳健的商用需求并不能使厂商完全免受整体市场下行的冲击。

苹果出货量同比下降 11% 至 560 万台，市场份额从上年同期的 8.7% 提升至 9.8%。MacBook Neo 在一定程度上缓冲了出货量下滑，使苹果表现优于整体市场。