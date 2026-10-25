搭载冷气推进系统，特斯拉新款 Roadster 在洛杉矶彼得森汽车博物馆展出

IT之家 10 月 25 日消息，如果你本周末身在洛杉矶，就有机会亲眼见到特斯拉新款 Roadster。特斯拉在 X 平台宣布，这辆 Roadster 正在彼得森汽车博物馆展出，展览时间为 10 月 24 日至 27 日，展出地点在主大厅。

这是继本月早些时候特斯拉在得克萨斯州麦格雷戈的 SpaceX 试验场首发新车之后，公众首次有机会近距离观赏新款 Roadster。展期只到周二，参观时间比较紧张。

彼得森博物馆将这辆展车标注为 2028 款特斯拉 Roadster 推力版原型车，它并不是首发仪式上最吸睛的版本 —— 当时亮相的火箭版可以倒置行驶，还完成了飞跃特斯拉全系车型的特技。

特斯拉规划了四个版本的 Roadster。标准版输出功率为 1 兆瓦，约合 1340 马力。性能版加装吸附风扇与自适应悬架，扭矩进一步提升，零到六十英里每小时加速时间低于 1.6 秒。推力版搭载一套容积 200 升的冷气推进系统，配备四个后置喷口，零到六十英里每小时加速可以压到 0.9 秒以内。火箭版采用邀请制订购，仅设单座，额外增加六个喷口以及更大容量储气罐，能够真正升空并在空中调整姿态。

初代创始人系列订单，也都已经转换为推力版。博物馆的展品介绍中提到，搭载冷气推进装置的 Roadster 在首发活动中从 0 加速到 60 英里 / 小时耗时不到一秒 —— 准确来说是 0.81 秒。

彼得森博物馆的展品介绍页面称，这款 Roadster 是特斯拉“最后一款纯粹面向驾驶爱好者的车型”。介绍同时重点提到主动空气动力学套件和风扇吸附系统，这套装置可以额外提供 2G 的下压力，让车辆即便在静止状态下也能倒置吸附在平面上。

不过参观者无法坐进车内。展区设有隔离围栏，大家只能观看和拍照。这和首发活动有所区别，当时不少到场嘉宾可以近距离接触，甚至坐进车里。还会注意到这辆原型车没有外后视镜，不过特斯拉表示，在美国上市的量产版本会配备后视镜。

新款 Roadster 的量产工作定于 2028 年启动。目前预订通道已开放，性能版需要缴纳定金 5 万美元（IT之家注：现汇率约合 33.4 万元人民币），推力版定金为 25 万美元（现汇率约合 167.1 万元人民币）。新车首发不久之后就开启巡展，未来几个月里，它很有可能陆续登陆更多博物馆或者门店展厅。