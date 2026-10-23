AI 智能体的“说明书”转为社区共治：Anthropic 捐赠 Agent Skills 开放标准

IT之家 10 月 23 日消息，Anthropic 昨日（10 月 22 日）发布公告，宣布向 Linux 基金会旗下的 Agentic AI Foundation（AAIF）组织捐赠 Agent Skills 开放标准，让其从单一公司项目转为社区共治的 AI 智能体能力标准。

AAIF 于 2025 年 12 月 9 日成立，由 Linux 基金会运营，由 Anthropic、Block 和 OpenAI 共同创立，负责托管和治理 AI 智能体生态中的开放协议、标准与开源项目。Anthropic 此前已将 Model Context Protocol（MCP）捐赠至该组织。

IT之家注：Agent Skills 可理解为面向 AI 智能体的“说明书”：一个包含 SKILL.md 说明文件的文件夹，能够向智能体传授特定任务或领域知识，并可附带脚本、模板和参考资料。AI 智能体可按需加载这些技能，从而在不同产品间复用工作流程与专业知识。

自 2025 年 12 月作为开放标准发布以来，ChatGPT、Cursor、GitHub Copilot、VS Code 等 70 多个智能体平台已集成 Agent Skills。Anthropic 表示，公开的 Skills 数量已达到约 100 万个，累计安装次数约 2.8 亿次。

本次捐赠除了规范本身外，还涵盖 Agent Skills 的名称、标志、GitHub 组织以及 agentskills.io 域名。Anthropic 强调，未来该标准将保持开放、社区主导和供应商中立；即使不加入 AAIF，开发者和企业仍可继续使用或贡献该标准。