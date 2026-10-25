曝三星借助小米 18 Pro Max 开展内部测试：Exynos 2700 跑分优于高通旗舰芯片

IT之家 10 月 25 日消息，三星电子计划于明年初推出 Galaxy S27 系列旗舰手机，预计搭载自研处理器 Exynos 2700。据韩媒《Financial News》今天（25 日）上午报道，该芯片在三星内部性能测试中击败了高通最新旗舰处理器。

测试结果显示，Exynos 2700 在 CPU 和 GPU 性能方面均领先高通产品，外界对三星自研手机处理器重振竞争力的期待随之升温。

业内消息称，三星近期使用小米 18 Pro Max 进行内部跑分测试。结果显示，Exynos 2700 的性能超过了高通第六代骁龙 8 超级至尊版。

IT之家从数据中获悉，在 Geekbench 6.5 测试中，Exynos 2700 的 CPU 多核得分约为 13000 分，高通芯片约为 11000 分，前者领先约 20%。

在 Geekbench 7.0 测试中，三星芯片也领先约 15%。如果与定位稍低的第六代骁龙 8 至尊版相比，Exynos 2700 在两项测试中的领先幅度分别扩大至 44% 和 36%。

图形性能测试同样由 Exynos 2700 占优。在大型游戏的图形峰值性能测试中，三星芯片的得分比高通旗舰型号高出约 20%；在常见大型 3D 游戏的基础图形运算测试中，领先幅度约为 5%。

Exynos 系列是三星电子系统 LSI 事业部自主设计的手机处理器，承担计算、图形处理等核心任务。上一代 Exynos 2600 已用于部分 Galaxy S26 系列机型以及 Galaxy Z Flip8。

▲ Exynos 2600

Exynos 2700 计划采用三星晶圆代工事业部的第二代 2nm 工艺（SF2P）量产，并有望通过改进散热块封装技术，降低芯片发热量，进一步提升性能。