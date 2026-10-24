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三星首款耳夹式耳机：Galaxy Buds On 动图曝光，透明盒盖抢眼

2026/10/24 15:46:05 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 Android Authority 昨日（10 月 23 日）发布博文，分享了一组动图，展示了三星首款耳夹式耳机 Galaxy Buds On。三星此前已确认该产品，计划于 10 月 27 日在韩国上市

Galaxy Budson 3

外观方面，The Cipher Project 挖掘出的动画展示了耳机及充电盒的完整造型。耳机采用弧形连接结构，可环绕耳部佩戴；充电盒则采用圆角方盒设计，整体风格接近 Galaxy Buds 4 系列。用户透过烟熏色透明盒盖，可以看到内部耳机及其弧形结构。

Galaxy Buds On animation 3

Galaxy Buds On animation 1

针对传统耳夹式耳机低频表现较弱的问题，Galaxy Buds On 配备 TwinBoost 扬声器系统，采用两个规格相同的低音单元。此外，耳机能够根据周围环境噪声自动调节音量，并首次在 Galaxy Buds 系列中引入声音泄漏抑制技术，以减少播放声音向周围环境传播。

通话方面，Galaxy Buds On 配备三个麦克风及基于骨传导原理的振动传感器，在机器学习技术加持之下，可从环境噪声中分离用户语音，改善嘈杂环境下的通话质量。同时耳机还内置加速度计，能够自动识别左右耳，无论用户将耳机佩戴在哪一侧，都无需手动更改设置。

此外，当 Galaxy Buds On 连接支持 Galaxy AI 的手机或平板电脑后，用户可以通过语音指令启动 Gemini Live。此外，耳机支持头部手势操作，用户点头即可接听电话，摇头则可以关闭闹钟。耳机还提供 Quick Voice Memo 快速语音备忘录功能，长按耳机背部即可开始录音。

韩国其它地区上市时间方面，SammyGuru 发现的欧洲零售页面标注日期并不一致，但信息共同指向 12 月上旬。

价格方面，三星已公布韩国售价为 29.9 万韩元（IT之家注：现汇率约合 1,508 元人民币）。瑞士零售页面则出现 179 瑞士法郎和 199 瑞士法郎两档标价，报道认为前者可能是优惠价，后者可能是建议零售价，具体仍待确认。

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关键词：Galaxy Buds On三星

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