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赛力斯赛豆科技 AIVA 全球首家 AI 生活实验室今日开幕，店内展出 ME7 实车

2026/10/25 14:55:24 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 25 日消息，由重庆市沙坪坝区与赛力斯共同投资的赛豆科技 AIVA 首款量产车 —— ME7 已于今年 9 月在法国巴黎尚普拉特勒城堡完成全球首秀

目前，新车已完成工信部申报，将推出单电机以及双电机两个版本，均提供 5 座布局，可选装红色卡钳、黑色车顶、不同造型轮辋、拖钩孔、电连接头、ETC 车载装置，配备汽车事件数据记录系统（EDR）。

赛力斯 AIVA ME7 单电机版本申报图

IT之家注意到，赛豆科技 AIVA 汽车今日发布视频，宣布 AIVA 全球首家 AI 生活实验室于重庆光环购物公园正式启幕

据介绍，AIVA 全球首家 AI 生活实验室除了展出 AIVA ME7 实车外，还提供火山生态体验区，消费者可以体验相关 AI 生态产品，包括耳机、手机等（从视频画面来看，手机预计是努比亚 NaviX Ultra）。该实验室还支持拍照打卡、体验各类 AI 功能玩法等。

作为参考，AIVA ME7 定位介于轿车与 SUV 之间的跨界车，提供纯电与增程双动力版本，造型低趴溜背，轴距约 2.9 米。新车灯组被命名为“灵动光眸”，可亮起迎宾眼神，并对手势互动做出回应；车头采用潜航式前脸，前保险杠借鉴鲨鱼胸鳍结构。车身侧面由超平滑曲线勾勒，全车设置十处导流风道，车尾采用双鲸尾宽体设计。

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关键词：赛力斯AIVA ME7赛豆科技 AIVA

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