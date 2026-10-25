赛力斯赛豆科技 AIVA 全球首家 AI 生活实验室今日开幕，店内展出 ME7 实车

IT之家 10 月 25 日消息，由重庆市沙坪坝区与赛力斯共同投资的赛豆科技 AIVA 首款量产车 —— ME7 已于今年 9 月在法国巴黎尚普拉特勒城堡完成全球首秀。

目前，新车已完成工信部申报，将推出单电机以及双电机两个版本，均提供 5 座布局，可选装红色卡钳、黑色车顶、不同造型轮辋、拖钩孔、电连接头、ETC 车载装置，配备汽车事件数据记录系统（EDR）。

IT之家注意到，赛豆科技 AIVA 汽车今日发布视频，宣布 AIVA 全球首家 AI 生活实验室于重庆光环购物公园正式启幕。

据介绍，AIVA 全球首家 AI 生活实验室除了展出 AIVA ME7 实车外，还提供火山生态体验区，消费者可以体验相关 AI 生态产品，包括耳机、手机等（从视频画面来看，手机预计是努比亚 NaviX Ultra）。该实验室还支持拍照打卡、体验各类 AI 功能玩法等。

作为参考，AIVA ME7 定位介于轿车与 SUV 之间的跨界车，提供纯电与增程双动力版本，造型低趴溜背，轴距约 2.9 米。新车灯组被命名为“灵动光眸”，可亮起迎宾眼神，并对手势互动做出回应；车头采用潜航式前脸，前保险杠借鉴鲨鱼胸鳍结构。车身侧面由超平滑曲线勾勒，全车设置十处导流风道，车尾采用双鲸尾宽体设计。

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