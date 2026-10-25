奥迪计划投资 40 亿美元建设其在美国的首座整车工厂，年产能 20 万辆

IT之家 10 月 25 日消息，奥迪正加大在美国市场的布局，计划建设品牌在美国的首座整车工厂。这家德国豪华车企将在佐治亚州投入高达 40 亿美元（IT之家注：现汇率约合 267.57 亿元人民币）新建工厂，创造 4500 个就业岗位，作为北美业务大规模扩张计划的一环。工厂将于明年动工，设计年产能 20 万辆。

这笔投资将为奥迪在美国打造专属生产基地，就近向客户交付车辆，无需跨大西洋海运。新厂生产的车型有望规避整车进口关税，但零部件本地化采购以及其他贸易相关成本依然需要考量。长期依靠进口车供应美国市场的奥迪，将迎来重大转变。

奥迪暂未官宣新工厂投产车型，但规划生产“专为北美市场打造的高端 SUV”。外界普遍猜测是今年已经亮相的下一代 Q7 以及全新 Q9。这两款大型豪华 SUV 在 2030 年代初在佐治亚工厂投产前，会先由斯洛伐克布拉迪斯拉发工厂生产并销往美国。

佐治亚工厂至少还要五年才能投产，届时下线的大概率是改款后的 Q7 与 Q9。奥迪近期确认 Q8 会推出换代车型，这款溜背 SUV 也有可能贴上“美国制造”标签。这一推测合乎逻辑：Q8 和 Q7 共享平台，本质上是同平台车型，只是车顶线条更加运动，其余架构基本一致。

这则公告里有一个耐人寻味的细节：大众集团已经在南卡罗来纳州布莱斯伍德为新品牌 Scout Motors 建厂，计划投资 20 亿美元（现汇率约合 133.78 亿元人民币），用来生产 Scout Traveler SUV 和 Terra 皮卡，年产能最高 20 万辆。

两座工厂都坐落在美国东南部，难免让人疑惑：大众为什么不直接扩建 Scout 工厂，顺带生产奥迪 SUV？事实上 Scout 方面曾表示，南卡厂区未来有可能为其他车企代工，也包括大众集团旗下品牌。也就是说，奥迪单独在佐治亚建厂，并不排除后续有车型放到 Scout 工厂组装的可能性。

但现阶段分开运营也有合理考量，涉及生产标准、产品定位、物流规划以及长期产能布局。奥迪新工厂会按照自身未来产品需求定制；而 Scout 主打非承载式车身的硬派越野车型，产品定位完全不同。不过对于正承受巨大降本压力的大众集团来说，再砸 40 亿美元（现汇率约合 267.57 亿元人民币）单独建厂、而不是整合产能，这个选择十分耐人寻味。

这项投资放在大众集团如火如荼的成本削减背景下显得格外突出。这家德国汽车巨头一直在压缩开支、精简业务，应对日趋激烈的竞争，尤其是中国市场的挑战。但大众经过测算后认为，在美国单独建设奥迪专属工厂，这笔高昂前期投入具备价值。

背后的商业逻辑不只是规避关税。奥迪希望提升北美销量，本地化生产能帮助其和老牌豪华对手形成更强竞争力。当然，斥资数十亿美元新建工厂，绝非快速盈利的捷径。

无论如何，这个决定释放了明确信号：即便在其他业务板块勒紧裤腰带，只要看到可靠的增长路径，大众集团依然愿意大手笔投入。