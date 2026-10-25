乘联分会崔东树：2026 年 9 月中国汽车进口 2.1 万辆，同比下滑 49%

IT之家 10 月 25 日消息，据乘联分会秘书长崔东树今日发文，2026 年 9 月中国汽车进口 2.1 万辆，同比下滑 49%，环比下降 6%，降幅惊人。2026 年 1-9 月进口汽车 29 万辆，同比下降 20%。

文中提到，今年汽车进口结构中的乘用车占到超 99% 的绝对主力地位，如果包含轻卡中的皮卡，则乘用车数量占比更高。2026 年 1-9 月进口混动增 15% 的表现很好，纯电动乘用车降 27%，插混降 54%，进口新能源乘用车表现较弱。乘用车的进口车型排量集中于 2 升以下汽油车型，去年 3-4 升抗跌能力较好，今年 1.5-2 升相对较好。

9 月进口车下滑压力仍较大。2026 年 9 月进口最高的前 10 国家是：日本 7399 辆、德国 7255 辆、英国 2488 辆、斯洛伐克 1418 辆、墨西哥 818 辆、美国 791 辆、奥地利 355 辆、比利时 112 辆、韩国 95 辆、意大利 90 辆。

IT之家注意到，文中还提到今年 1-9 月进口车零售 28 万辆，下滑 32% 的表现较差，9 月下降到 2.9 万辆降 39%，未来压力仍大。总体国产与进口豪华车市场的需求总体偏弱，其中北京、上海、杭州、成都、深圳等传统富裕地区的豪华车市场压力较大。今年的新疆、山东等北方和中西部产石油地区较强。