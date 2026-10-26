星闪 3.0 无源 SLZ 亮相：无需电池与电容、传感覆盖 30 米，已落地电网等能源场景

IT之家 10 月 26 日消息，据国际星闪联盟官方昨晚分享，其主办的 2026 国际星闪联盟产业峰会暨星闪生态创新展已于 24 日圆满落幕，有 30 余家产业生态伙伴联袂参展、数百件展品集中亮相。

活动上，星闪 3.0 无源 SLZ 登场亮相，展示了“无源”物联的极致性能。其采用纵激元通过标签纯无源设计、无需电池与电容，依靠微波供能与回波解析温度信息，系统响应时间小于 1 毫秒、实时采集时延仅 0.3～0.4 毫秒，较传统 RFID 约 100 毫秒的系统响应快约 100 倍。

值得一提的是，星闪 3.0 无源 SLZ 传感覆盖 30 米，多标签同步温度传感精度达 ±0.1℃，极速可达 3000PCS / 秒抗金属与工业干扰，已落地电网、发电机等能源场景。

据IT之家了解，无源 SLZ（无源射频）是星闪 3.0 将新增的第四种空口模式，有望对标整个 RFID 技术（RFID 全称是 Radio Frequency Identification，意为射频识别，是通过无线电波实现读写器与电子标签数据通信的非接触式自动识别技术，可精准识别目标，常应用于汽车防盗、门禁管理等领域）。

星闪目前的三种空口模式分别为：