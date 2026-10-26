奇瑞风云 A9 增程版上市：标配犀牛电池、CLTC 纯电续航 230km，限时 11.69 万元起

IT之家 10 月 26 日消息，奇瑞风云新能源今日宣布，风云 A9 增程版正式上市，限时 11.69 万元起：
230km Max 版：上市指导价 11.99 万元，限时超级置换价 11.69 万元起
230km Max 激光雷达版：上市指导价 12.99 万元，限时超级置换价 12.69 万元起
据IT之家此前报道，奇瑞风云 A9 纯电版于 7 月 25 日上市，上市指导价 10.99 万元起，超级置换价 10.69 万元起：
655km Pro 版：上市指导价 10.99 万元，超级置换价 10.69 万元
655km Max 版：上市指导价 11.99 万元，超级置换价 11.69 万元
655km Max 激光雷达版：上市指导价 12.99 万元，超级置换价 12.69 万元
风云 A9 增程版尺寸为 4890×1913×1489mm、轴距 2900mm；搭载黄金增程专用发动机，峰值功率 82kW，油电转化效率 3.71kWh/L；标配 28.3kWh 犀牛电池，CLTC 纯电续航 230km。
风云 A9 增程版支持猎鹰辅助驾驶，采用 1 颗激光雷达 + 3 颗毫米波雷达 + 11 颗高性能摄像头 + 12 颗新型超声波雷达 + 1 颗高性能智驾芯片的配置组合，支持城市 NOA、高速 NOA、泊车场景等辅助驾驶功能。