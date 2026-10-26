海南：到 2027 年新增汽车中新能源汽车比例不低于 70%，平稳推进 2030 年禁售燃油车

IT之家 10 月 26 日消息，今日，中共海南省委、海南省人民政府印发《关于建设生态环境友好型自由贸易港的意见》。

其中指出，培育壮大新兴绿色环保产业。推广先进节能环保技术、装备和产品，壮大全生物降解材料和终端制品生产规模。发展环保新材料等绿色产业。到 2027 年新增汽车中新能源汽车比例不低于 70%，平稳推进 2030 年禁售燃油车。安全有序加快海上风电、昌江核电等项目建设。支持企业建设绿色数据中心、绿色基站。

加快建设“无废岛”。严格执行废弃电器电子产品处理资格许可制度。科学布局废弃电器电子产品处理设施，加快健全回收、拆解、利用、处置体系。开展固体废物专项整治行动，依法打击非法拆解废弃电器电子产品等违法行为。加强全生命周期系统治理塑料污染，推动“禁塑”工作拓展升级。拓展尾矿、粉煤灰等工业固废在矿山修复、绿色建材等领域应用。强化农林废弃物综合利用，探索椰壳、橡胶木等在新材料、生物质能源领域应用。提升建筑垃圾综合利用水平，到 2030 年综合利用率达 85%。加强医疗废物、飞灰等危险废物利用处置能力建设。

IT之家注意到，海南省人民政府今年 7 月对外发布《“十五五”海南国家生态文明试验区规划（美丽海南建设“十五五”规划）》（简称《规划》）提出，平稳推进 2030 年禁售燃油车，预计届时海南新能源汽车保有量占比从 2025 年的 23.75% 提升至 45%。这意味着海南将成为中国第一个不再卖燃油车的省份。