网易《逆水寒：新世界》将推“自拍模式”，可自定义动作、邀请 AI 门客 NPC 合照

IT之家 10 月 26 日消息，网易《逆水寒：新世界》首个大型资料片【苗疆蛊事】将于 10 月 30 日正式开启，将首次采用双线更新的框架。

根据官方今日预热，随着新版本开启，【自拍模式】将正式上线；还有全新【门客站】入驻，让玩家邂逅更多合拍搭子；再搭配全面焕新的【剧组站】升级，帮助玩家随手拍出江湖大片。

在【自拍模式】下，玩家可以一边走动一边切换动作自拍，手臂的位置、举着相机的朝向都能随心调节。

如果不喜欢正襟危坐地看镜头，还可以随时移开视线，自由设置头部和眼神的朝向。

在牵手状态下进入自拍，身旁的 TA 会与玩家同步做出自拍动作。

身旁同游的门客也会默契地望向镜头，主动加入玩家的合照。

新模式同样支持坐姿自拍。坐在大理小镇的木椅上，把彩云之南的慢时光统统收进眼底。

带宠物一起自拍时，不仅能随时控制宠物是否看向镜头，它们还会主动凑到镜头前开启自拍互动 —— 不同种类、不同性格的宠物，还会有各自独特的抢镜表现。

暂不支持逆崽八爪鱼萌萌泥的自拍看镜头效果

IT之家从官方了解到，目前开发组已经在紧锣密鼓地调试中，预计在后续版本进一步拓宽自拍的姿势与边界 —— 比如坐骑上自拍、自定义动作自拍。

新版本中，【门客站】将正式入驻【剧组站】，玩家可以为自己的门客上架作品。

不仅能自由定制门客的开场白、开场白动作和语音，以及封面背景，还能为同一个门客发布多个作品，在不同作品赋予 TA 百变人设。

门客作品将自然融入剧组站的日常推荐流里。它依然保持着玩家熟悉的【表演模式】，不会打扰玩家的浏览节奏。

如果玩家希望看到更多门客作品，还可以在专门的“门客”频道里尽情浏览。玩家还可以点击【面谈】，走进 TA 的世界，把全江湖的神仙门客变成合拍人选。

从表演模式切换到面谈模式

除了随缘偶遇，玩家还可以直接通过 IP、角色名、人设标签等条件精准寻访。

在【面谈】投缘后发起【委托】，这位保留了创作者全套顶配穿搭的门客（无需玩家自己拥有其时装和捏脸），将作为“24 小时特邀同行伙伴”加入玩家的门客列表。

这群性格各异的委托门客也同样适配自拍功能，在玩家自拍时，TA 会主动上镜，配合玩家一同拍照。

若是 24 小时的相处让玩家意犹未尽，还可以继续发起委托，或是直接将 TA 正式招募至麾下。

此外，【剧组站】也在新版本中迎来了三项重磅升级 ——

新版本更新后，剧组站作品将支持播放外观的脚印特效。

仅支持 4.2.1 版本后通过“智能生成”入口生成的新动作

点击作品页「更多」菜单中新增的「复制口令」，即可一键生成包含作品 ID、作品名与作者名的专属分享文案。接收方只需复制这段文字，打开剧组站，系统便会自动识别剪贴板口令，弹窗确认后直接跳转播放。

新版本中，剧组模式也将支持分片段编辑变速轨道。无论是自定义动作、细微的表情变化，还是语音台词与镜头运镜，都可以随心开启倍速或慢放。