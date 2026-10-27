630 亿美元！华尔街银行与黑石为 Anthropic 采购博通 AI 芯片提供融资

IT之家 10 月 27 日消息，据路透社报道，美国银行（Bank of America）、黑石（Blackstone）、花旗（Citi）和摩根士丹利（Morgan Stanley）将提供 630 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,206.79 亿元人民币）融资，用于为 Anthropic 采购博通（Broadcom）的人工智能芯片与网络设备，这是和人工智能算力建设相关的规模最大的一笔债务交易之一。

人工智能需求持续走高，各大科技企业争相储备算力，支撑复杂度不断提升的业务负载，由此催生了对计算基础设施的巨额投入。

相关企业当地时间周一表示，这笔交易将通过一家新设立的特殊目的实体实施，由该实体购入博通的 AI 加速芯片和网络设备，再出租给开发 Claude 的 Anthropic。

美国银行、花旗和摩根士丹利负责安排第一顺位抵押融资，黑石则提供第二顺位抵押融资的承诺出资部分。

博通为优先级债务出借方提供“残值支持”，相当于在这套融资架构里向贷方给出担保：资产价值下跌产生的损失，博通愿意承担，上限和第一顺位债务金额持平，不过公告没有披露该档债务的具体规模。

企业方面称，这批设备预计从 2027 年开始交付，属于此前公布、由博通参与的战略性算力供应协议的一部分。

更早之前，阿波罗（Apollo）和黑石就已经和博通达成协议，出资 350 亿美元（现汇率约合 2,337.11 亿元人民币）用于扩容 Anthropic 的 AI 算力。

这笔最新交易凸显，银行与另类资管机构，在为不断扩张的 AI 算力需求配套基建融资这件事上，扮演着越来越重要的角色。

Anthropic 在当地时间周一提交了 IPO 申请，本次 IPO 有望创下纪录；但与此同时，高额亏损和安全隐患的披露，也可能考验投资者对这家 AI 巨头的投资意愿。