反诈博主“徽剑”被曝 2 年前遭买凶遇害，曾公开举报电诈大佬刘忍

IT之家 10 月 27 日消息，据界面新闻今日报道，反诈博主“徽剑”（原名吴恺）已于两年前遇害。他生前持续公开举报的对象，正是 2026 年 6 月被押解回国的柬埔寨太子集团骨干、柬埔寨安徽商会会长刘忍。

报道提到，吴恺曾在微信公众号上持续曝光缅北、柬埔寨电诈内幕，拥有数十万粉丝。后“徽剑”公众号停止更新，外界一度流传他“因敲诈勒索被抓”。

界面新闻近日获得的裁判文书显示，吴恺当时在广东惠州被数人劫持，辗转带至广东河源、江西赣州，遭持续殴打折磨，被遗弃在赣州定南县一处山上后死亡。

根据公开报道，吴恺早年是深圳一名网络策划人。2012 年，他以“徽剑”为网名在微博爆料某地产名人绯闻，被《环球人物》、中国新闻网等媒体报道，一度进入公众视野。后他的矛头转向境外电诈，频繁在自媒体曝光柬埔寨、缅北的电诈内幕。

2024 年 8 月，吴恺公开发文，指控柬埔寨太子集团骨干、柬埔寨安徽商会会长刘忍涉嫌赌场暴力放贷、殴打致死装修老板、收取商铺保护费、运营电诈园区、武装化跨国犯罪等。这是刘忍首次被公开举报。

与吴恺相识多年的老安（化名）透露，那段时间吴恺只曝光刘忍一个人。吴恺遇害前一个多月，刘忍手下人员曾向老安一位在柬埔寨的朋友打听吴恺在国内的住址等信息，被这位朋友拒绝。但吴恺在国内的详细地址、近期照片和车牌号，最终出现在一个陌生人的手机里。

广东省高院作出的二审裁定书显示，2024 年 10 月中旬，出生于 1998 年 12 月、中专文化的河南民权人赵冰，在外网软件 Telegram（俗称“飞机”）上，发现网名为“少校”（又称“泰哥”）的人发布有偿劫持他人任务，赏金 30 万元。赵冰接受了任务，双方随后通过另一款加密通讯软件“Yeechat”联系。

老安称，吴恺遇害后几天，有人向其支付宝故意转入 1.1 万元，再拿着收款截图在外网频道散布，编造他“贩卖人口、敲诈勒索、逃税避税，被警方带走”的说法。他称，吴恺有几十万粉丝，账号长期断更必然有人追问；把被害包装成“被抓”，以此迷惑公众。

老安还提到，吴恺的父母已过世，长期孑然一身，失联后长期无人知晓，无人为他发声。

据央视新闻今年 6 月报道，在柬埔寨有关部门大力支持下，公安部派出工作组，成功将陈志犯罪集团重要骨干成员刘忍从柬埔寨金边押解回国。

经查，2016 年，陈志指挥刘忍等人在柬埔寨创立金贝集团，运营多个网络赌博平台，对我境内公民大肆招赌吸赌。2020 年以来，金贝集团在柬埔寨经营电诈园区，大肆实施电信网络诈骗犯罪，涉案金额特别巨大。此外，刘忍还涉嫌非法拘禁、故意伤害等严重暴力犯罪。

综合IT之家此前报道，今年 1 月 7 日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。

今年 4 月 1 日，在柬埔寨有关部门大力支持下，公安部派出工作组，成功将陈志犯罪集团核心骨干成员李雄从柬埔寨金边押解回国。

本月 13 日，福建省泉州市中级人民法院和南安市人民法院一审公开宣判魏家犯罪集团系列案。对魏怀仁、陈大卫、廖景芳 3 名被告人判处死刑；对魏青涛、康敏、熊恒星 3 名被告人判处无期徒刑，对苏红相、邓子达、陈龙江等 55 名被告人分别判处二十四年至三年三个月不等有期徒刑，并相应判处罚金、没收财产、驱逐出境等附加刑。