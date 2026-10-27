知情人士：DeepSeek 大举扩充团队，梁文锋长期在北京租房

凤凰网科技讯 10 月 27 日，随着新一轮融资受到关注，DeepSeek 的团队扩张也在加速。多位知情人士向凤凰网科技透露，DeepSeek 近期扩张势头很猛。一位接近 DeepSeek 的人士表示，公司正在向投资人规划新的增长路线，其中包括大举扩充团队。

这位接近 DeepSeek 的人士还透露，DeepSeek 的办公地主要位于北京和杭州。创始人梁文锋长期在北京租房居住，房间布置一直比较简单。

近期，多家媒体报道称，DeepSeek 即将完成新一轮融资，规模约为 1000 亿元人民币。据相关报道，这轮融资的计划规模从最初的 500 亿元上调至 800 亿元，随后进一步增至约 1000 亿元。加上今年 6 月首轮约 510 亿元融资，DeepSeek 半年内的累计融资规模或达到约 1500 亿元人民币。具体融资金额和投资方名单仍有待公司进一步披露。

DeepSeek 此前已释放扩大招聘的信号。今年 6 月 25 日，DeepSeek 发布招聘公告，提出将所有部门规模扩大至少一倍，并开放 33 个岗位，覆盖技术研发、算力基础设施、产品落地、前沿算法研究和综合职能等方向，其中包括乌兰察布的数据中心基建岗位。

今年 9 月，DeepSeek Harness 团队负责人崔添翼在社交平台发布约 150 个招聘名额，称相关招聘需求“前所未有”。

在产品方面，DeepSeek 此前宣布将内部推理框架 DeepInfer 开源，兼容英伟达与华为昇腾算力平台。OpenRouter 平台数据显示，DeepSeek 旗下模型已连续三周位居该平台模型调用量周榜第一。